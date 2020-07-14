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三倍券要到手了！4大超商、郵局「開領懶人包」　少帶這樣…得多跑一趟

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▲▼振興三倍券。（圖／行政院提供）

▲首波紙本振興三倍券將於明（15）日正式開領。（圖／行政院提供）

記者賴文萱、蕭筠、李佳蓉／綜合報導

行政院規劃的「振興三倍券」明天正式開領了！首波預購者自明（15）日至31日止就可正式領券使用，於4大超商預購的民眾可持健保卡或代取貨序號及身分證件至指定門市領取。為紓解領取紙本振興三倍券人潮，中華郵政自13日開始，也提供網路預約三倍券專區，屆時民眾可帶著健保卡及1千元，依照身分證末碼於預約時間內至郵局櫃台領取。

4大超商、郵局「振興三倍券」怎麼領，《ETtoday新聞雲》為大家貼心整理：

請繼續往下閱讀...

四大超商：7-11、全家、萊爾富、OK

領取資格：7/1～7日持健保卡成功預購繳款者，可於7/15～31日領取三倍券；7/8～12日第二波預購者於7/22～31日開放領券；8/1～7日第三波預購者於8/15～31日領券。

領取期限：7/15～31日，每日開放上午9時至晚間10時，至個人指定超商門市領取，如果31日前沒有領取紙本券，8/3起則可憑健保卡到郵局領取。

領取方式：持健保卡或攜帶取貨序號及身分證至超商事務機輸入序號、列印小白單，即可持單及證件至櫃台取券。

晚鳥優惠：7-11鼓勵「晚點領」，故於7月17日起至21日推出「晚鳥優惠」，領券當下憑單據享CITY CAFE大杯拿鐵第2件半價、CITY CAFE特大美式買1送1、CITY PRIMA精品美式買1送1，3種咖啡優惠擇一。

其他超商優惠：明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包　咖啡買1送1、加碼5天有晚鳥優惠

▲711三倍券預購。（圖／讀者提供）

▲為了預購三倍券，許多超商出現排隊人龍。（圖／讀者提供）

郵局：

領取時間：身分證末碼單號週一三五領、雙號二四領，週六單雙都可領（7/18、25兩週六郵局全日營業專辦三倍券業務）。

領取期限：7/15～12/31

領取方式：請記得帶健保卡（含自己最多5人），並繳付1千元現金，代領人除攜帶委託人的健保卡及1千元外，應同時出具受託人之身分證明文件至全國郵局門市領券。民眾可透過振興三倍券官網電子地圖查詢各地郵局票券存量，避免撲空。

注意事項：提醒民眾，使用網路預約服務客戶，如逾預約時段者，請現場重新抽取號碼牌等候辦理；若在預約時間內未至預約郵局臨櫃領取，本次預約資料將自動失效，不另行通知。另外，本人領三倍券只需要現金1000元及健保卡，若代領則要加帶身分證。

網路及專線預約：可至中華郵政振興三倍券郵局預約專區、0800-700-199專線預約（可預約7/20後大型郵局辦理）

▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯 。（圖／記者李毓康攝）

▲為紓解排隊人潮，依身分證末碼單、雙號作為分流基準 。（圖／記者李毓康攝）

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