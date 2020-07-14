中華電5G衝振興！每月抽5支5G手機

▲為了衝刺5G服務，中華電信提出了5G振興三倍券優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

為了響應政府振興三倍券，中華電信祭出「振興好時機專案」多項限量優惠，加碼每月再抽5支5G手機。即日起，申辦精采5G購機、EPSON次視代智慧眼鏡、HiNet光世代、MOD或至門市選購中華健康雲組合、AOC 55型連網4K電視等特惠商品，皆可享專屬振興優惠方案。

凡在2020年12月底前，以三倍券參加5G購機約、新申租/升速/續約HiNet光世代搭配LG智慧家電或EPSON次視代智慧眼鏡、HDTV或節能家電、單購遠東醫電設備血壓機+宅端機或血糖機+宅端機等活動者，皆可參加5G手機抽獎。不過要注意的是，用戶若是想每月抽5G手機，那麼僅限使用實體紙本振興券。

中華電信指出，這項優惠活動於9月起，每月月初舉辦抽獎，凡符合資格客戶均可參加，越早申辦抽獎次數越多、中獎機會越高。

另一方面，即日起至12/31，凡使用「振興三倍券」搭配精采5G 購機月繳999元(含)以上方案，購買SONY Xperia 1 II、LG V60、SAMSUNG Galaxy S20 5G (12G/128G) / Galaxy S20+5G (12G/128G) / Galaxy S20 Ultra 5G (12G/256G) / Galaxy S20 Ultra 5G (16G/512G) /Galaxy A51 5G (7/22上架) / Galaxy A71 5G (7/22上架)等5G指定機型，即可享最高再折1,000元加碼優惠。

此外，「振興好時機專案」各項優惠皆可使用Hami Pay綁定信用卡支付。即日起至12/31，於中華電信門市使用Hami Pay綁定信用卡完成任一筆支付，即可獲得Hami Point 50點（每月優惠限量100名）。全通路使用Hami Pay綁定信用卡，還可每月再抽Hami Point 1000點（每月抽5名）。