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傳播妹猝死前畫面曝！摩鐵開趴疑用毒嗨過頭　被男子帶離軟腳跌倒...

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子本月6日找來林姓傳播妹在桃園市某家摩鐵開趴助興，席間林女突然出現異狀，黃男趕緊將林女帶離，一度在路口昏倒，後來折回摩鐵時卻倒地不起，送醫急救雖恢復心跳，但2天後仍不治死亡，警方到場發現房間內有毒咖啡包與K他命殘渣袋，黃男坦承提供毒品給林女施用，警方懷疑可能用毒過量，桃檢初步完成林女相驗，至於是否用毒過量仍待最後報告出爐，黃男則因毒品罪嫌被移送偵辦。

▲桃園市林姓女子本月6日與黃姓男子在桃園區某家摩鐵開趴，席間黃男疑似提供毒咖啡包等助興，林女後來昏迷，送醫急救後2天仍不治，警消當天在現場處理畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓女子本月6日與黃姓男子在桃園區某家摩鐵開趴，席間黃男疑似提供毒咖啡包等助興，林女後來昏迷，送醫急救後2天仍不治，警消當天在現場處理畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，29歲黃姓男子於本月6日邀集31歲林女到摩鐵，席間給林女毒咖啡包等毒品助興，林女出現異狀後送醫，警方據報趕抵房間查扣有K他命殘渣袋、3包毒品咖啡包殘渣，黃男坦承有提供毒品給林女施用，以此抵償部分坐檯費用，期間，林女曾離開房間，但走到摩鐵外路口就突然跌倒，他把林女拖回房間，未料才剛回到房間，林女就倒地沒有意識。

▲桃園市林姓女子6日與黃姓男子在桃園區某家摩鐵開趴，林女後來昏倒路上被黃男拖回摩鐵畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓女子6日與黃姓男子在桃園區某家摩鐵開趴，林女後來昏倒路上被黃男拖回摩鐵畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，案發前林女曾被發現倒臥在摩鐵旁人行道上，根據目擊路人透露，林女有站不穩等異狀，他打電話報警想將其送醫，警方趕抵前林女就被人帶回汽車旅館，後來，摩鐵有人打電話向桃園市消防局報案，林女倒臥房樓梯間，消防人員到場時，林女身上無外傷，但已無呼吸心跳與脈搏，緊急送醫急救曾一度恢復生命跡象，並在加護病房觀察，但2天後仍宣告不治。

檢警根據黃男供詞與現場跡證，不排除林女有可能是施用毒品過量才昏迷致死，桃園地檢署檢察官率法醫相驗林女遺體，採集部分血液等送驗以釐清真正死因；黃男坦承用毒，其尿液檢體亦有毒品反應，已依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

►「即日起，我退出老化黨。」

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