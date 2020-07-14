媒介性交易騙少女先「試貨」　借錢要拍性愛影片...渣男下場慘

▲桃園市孫姓男子於2016年間在交友軟體認識17歲少女，佯稱介紹性交易工作機會，以「試貨」為由拍攝性愛影片與發生性關係。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市孫姓男子在2016年間透過交友軟體認識17歲少女，孫佯稱是八大行業之性交易輔導員，可提供性交易工作機會，誘騙少女必須拍攝性愛或自慰影片供其審閱，後來更以「試貨」為由或借貸關係，先後與少女發生多次性行為，少女後來不願繼續這種不正常關係，反遭孫男以公開影片要脅；孫男在偵訊時坦承欺騙少女與強制性交等犯行，桃園地院依違反兒童及少年性剝削防制條例罪將孫男判處6年6月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，孫姓男子在2016年間透過BeeTalk交友軟體認識17歲少女，孫自稱是八大行業之性交易輔導員，可提供性交易之工作機會，但需先交付拍攝隱私部位與自慰影片供其審閱，少女乃依孫之指示拍攝隱私部位、全身赤裸與自慰過程等猥褻行為影片傳給孫男。

孫男見少女傳來自慰等隱私影片，辯稱介紹性交易工作前須先「試貨」作為提供性交易工作為對價，在桃園市某處摩鐵與少女發生性行為，隔年，少女欲向孫男借貸5千元，孫男佯稱僅有2千元，餘款需向公司借貸，必須持性愛影片向公司借貸，少女為錢再度與孫男發生性行為，但孫男在2人發生親密關係時以手機拍攝影片卻因鏡頭位移、未拍攝成功而未遂；同年9月間，少女就讀高三時，孫男再度佯稱要少女從事性交易但遭少女拒絕，以遭公司求償須賠償2萬元，孫女要求少女以每次性行為賠償5千元為代價彌補損失，期間還以手機拍攝2人性愛影片，貯存在孫男個人電腦裡。

少女後來有意脫離這種不正常關係，孫男竟恫嚇：「不理我會懲罰」、「有妳的影片」等語，揚言持有2人猥褻、性交影片揚言公布，還要脅少女與其保持聯繫，並迫清償允諾之2 次性行為，但少女卻多方推託，事後報警提告。

孫男在桃檢複訊時坦承犯行，其辯護人稱少女顯係經過思考後出於自由意志而與孫男達成合意，少女並未因被告詐術行為而陷於錯誤，進而喪失性自主及性隱私意願，自不該當以詐術使少女被拍攝性交電子訊號罪…桃檢依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌將孫男起訴。

桃園法院審酌，孫男為滿足一己性慾，利用少女年幼識淺、判斷力、自我保護能力未臻成熟，欠缺性隱私自主決定意思，導致少女身心重大創傷，亦嚴重影響社會治安，應予嚴重非難，考量孫男已與少女及其法定代理人達成調解，且孫男就客觀事實均能坦承犯行，犯後態度尚佳，衡量孫男從事服飾業，每月薪水2萬餘元，本案宣告刑已逾2年，與刑法第74條第1項之緩刑要件未合，孫男與其辯護人求為緩刑宣告，自難認有據，法官審結依違反兒童及少年性剝削防制條例罪將孫男判處6年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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