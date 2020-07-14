葉毓蘭拿出「警大4年所受體技教育」衝議場　下午累到坐在院長椅睡覺

▲葉毓蘭等國民黨立委14日攻進立法院議場。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨事會14日排審監察院長被提名人陳菊，藍綠皆發動甲級動員應戰，當陳菊於上午7時16分進入議場後，雙方爆發激烈肢體衝突。對此，國民黨立委葉毓蘭在臉書表示，絕沒想過會在退休逾5年後，把在警大4年所受的體技教育再拿出來用。不過，經過一個上午的抗爭後，《ETtoday新聞雲》捕捉到葉毓蘭於下午2時許坐在立法院長於議場的座椅上闔眼休息。

國民黨清晨就在立法院青島東路側門築起人牆，坐在地上想阻擋陳菊座車，不過民進黨團在確定現場藍營的部陣狀況後，總召柯建銘隨即下令轉換陣地，成功讓陳菊順利在上午7時16分進入議場。

在陳菊進入議場過程中，藍綠立委在議場後門展開激烈的推擠衝突，造成部分立委受傷濺血。國民黨眼見無法阻擋陳菊，在總召林為洲帶領下，率部分黨內立委衝進議場，推倒發言台、備詢台，意在不讓陳菊上台備詢；同時，也號召立委占領主席台，打算拖延會議進程，杯葛監院人事案。

▲葉毓蘭、陳玉珍等國民黨立委14日清晨在青島東路靜坐，阻擋陳菊進入立法院。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

對此，葉毓蘭事後表示，她絕沒有想到搖了一輩子筆桿，會在已經退休五年多之後，重啟另一人生，而且把她在警大四年中所受的體技教育再拿出來用。

葉毓蘭指出，她今天凌晨3時30分就到立法院，先在青島東路入口靜坐，阻擋陳菊進入院區，但還是讓民進黨和警方以人海戰術把陳菊從鎮江街偷渡成功，但是國民黨也展現寸土不讓的勇氣毅力。

▲葉毓蘭等國民黨立委14日攻進立法院議場。（圖／記者屠惠剛攝）

對於國民黨立委費鴻泰在藍綠推擠過程中掛彩，葉毓蘭表示，在國民黨力攻後門時，費鴻泰被玻璃割傷韌帶，緊急送往台大醫院等候手術，希望他能平安化險為夷。

另外，國民黨至發稿前仍持續占領主席台。而經過一個上午的抗爭，有些立委已體力不支在議場闔眼休息，其中，葉毓蘭跟立委溫玉霞被捕捉到，兩人分別坐在立法院長於議場的座椅及恭候國家元首到訪議場時使用的椅子上打瞌睡。

▼葉毓蘭、溫玉霞14日下午2時許在議場闔眼休息。（圖／ETtoday新聞雲直播）