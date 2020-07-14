國民黨杯葛陳菊武攻議場　段宜康：要不要我教你們怎麼質詢？

▲前民進黨立委段宜康。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會14日排定審查監察院長被提名人陳菊，藍綠皆發起甲級動員應戰，而國民黨立委一早不僅霸佔議場杯葛人事案，還推倒發言台、備詢台，意在不讓陳菊上台備詢。對此，前民進黨立委段宜康在臉書批評，如果陳菊真的有國民黨講的那麼差勁，他們應該唯恐質詢時間不夠才對，要不是怕自己指控經不起檢驗，要不就是顧著吹冷氣吹到手腳冰冷，沒力氣搜集質詢的資料。

國民黨清晨就在立法院青島東路側門築起人牆，坐在地上想阻擋陳菊座車，不過民進黨團再確定現場藍營的部陣狀況後，總召柯建銘隨級下令轉換陣地，成功讓陳菊順利在上午7時16分進入議場。

在陳菊進入議場過程中，藍綠立委在議場後門展開激烈的推擠衝突，造成部分立委受傷濺血。國民黨眼見無法阻擋陳菊，在總召林為洲帶領下，率部分黨內立委衝進議場，推倒發言台、備詢台，意在不讓陳菊上台備詢；同時，也號召立委占領主席台，打算拖持會議進程，杯葛監院人事案。

最後由於國民黨立委持續占領主席台，陳菊在部分民進黨立委護送下，於上午11時28分快速離開立法院。

對此，段宜康認為，利用質詢讓執政黨難堪，本來就是在野監督的有力武器，「國民黨當執政黨懶惰，當了在野黨更懶」，如果陳菊真的有他們講的那麼差勁，應該唯恐質詢時間不夠才對，哪有自己拆議場發言台的道理？

段宜康批評，國民黨要不是怕自己的指控經不起檢驗，不敢質詢陳菊；要不就是顧著吹冷氣，吹到手腳冰冷，沒力氣搜集質詢的資料，「要不要我教你們怎麼質詢？」