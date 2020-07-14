民進黨酸國民黨「自我閹割審查權」：是不敢詢答？還是不會詢答？

▲立法院臨時會審查監察院院長提名人陳菊資格，民眾黨立委舉海報進場，與國民黨委員一同喊口號。（圖／記者湯興漢攝）



實習記者李佩弦／台北報導

國民黨14日清晨再次武攻立院，抵制監察院人事審查案，阻擋監察院長被提名人陳菊站上質詢台，雙方一早即在場內外爆發激烈拉扯，國民黨立委砸毀備詢台並霸占議場主席台，致使會議遲遲無法召開。陳菊在無緣上台報告備詢後，只好透過臉書向國人報告。對此，民進黨也在臉書嗆國民黨自我閹割審查權，大酸「是不敢詢答？還是不會詢答？」。

針對監察委員提名案，國民黨今天清晨突襲立院議場，並爆發肢體衝突濺血，使陳菊遲遲無法順利上台備詢。民進黨無奈在臉書上說，「國民黨自我閹割審查權」，是毫無民主素養的行為，還用暴力衝突破壞公物，根本在掩飾全黨上下不認真、不用功、不努力的反民主心態，用荒唐的行為來杯葛議事程序，不敢站上質詢台和被提名人正面對決，感到高度遺憾。

民進黨舉出2014年立委蔡其昌、段宜康質詢馬前總統提名監委人選的片段，黨團做好萬全準備，站上質詢台，展現民主素養，透過審查與監督，用最嚴格的標準為人民把關，淘汰11位被提名人。

對於國民黨佔領主席台，不讓陳菊詢答的行動，民進黨在臉書上表示，民進黨選擇站上質詢台，而國民黨卻選擇拆掉質詢台和備詢台，「在野黨這種品質，哪裡光榮？」、「國民黨看起來很衝，其實很空！」，行動只證明國民黨的指控都是抹黑跟造謠。

▼國民黨於議場後門爆發推擠衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨立委鄭運鵬也提到，國民黨助理除了丟東西、噴水，還以暴力拉扯立委，甚至連國民黨立委的助理也加入暴力衝突中，這是民進黨身上從沒發生過的，希望該位國民黨助理能負起責任、付出法律上的代價。

而民進黨立委鍾佳濱也在受訪時批評，破壞設備不是立委問政該有的行為，而且這種「非常江湖式的行為」，民進黨會搜集相關的錄影資料，凡是有不當涉入的非立委人員，都會查明身份，並採取適當的法律途徑。

▼民進黨批評國民黨佔領立法院。（圖／翻攝至民進黨臉書）

