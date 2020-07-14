▲ 人本交通大改造，新北五股成泰路4段22巷口交通改善完工。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府跨局合作進行五股成泰路4段22巷交通改善工程，清除花圃路障、新建公車彎、公車候車亭和綠舖標線型人行道等已全部完工，提供市民更安全的行走環境和候車空間，更有效紓解成泰路4段22巷口路段壅塞情形。

交通局交通管制工程科科長陳建成表示，成泰路4段22巷口交通改善工程本著「人本交通」原則，由交通局、養工處、警察局、五股區公所等單位自5月22日起，陸續施工進行道路整平、花圃路障清除、劃設綠舖標線型人行道，台電和消防局也配合遷移4柱電桿和消防栓。

陳建成說，成泰路4段22巷口從八里往五股方向路段因只有2線車道，以往每每有公車靠站，即造成後方車流受阻，因此在清除花圃路障後，將公車停靠區退縮至公有地內闢設公車彎，並設置公車候車亭，除提供民眾更安全、更舒適的候車環境，也讓車道行車順暢。

交通局表示，該交通改善工程已於上周完工，經連日觀察，交通壅塞問題有明顯改善，以往尖峰時段由關渡大橋行駛至成泰路口，平均約需6分鐘，改善後則縮短為3分鐘，有效紓解成泰路4段由八里往五股方向車流。不過仍提醒成泰路4段車流量大，用路人應保持安全車距，遵守號誌標誌，一起維護道路順暢和行的安全。

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