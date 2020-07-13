試管3次才生下！23歲獨生女搭男友車撞山爆頭亡　父淚求：讓女兒漂亮走完人生

▲黃女父親相驗遺體時，淚崩要葬儀社回復女兒樣貌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區昨晚發生嚴重車禍，情侶開車夜遊撞山壁，車頂遭削頭，副駕女友當場慘死，男友則重傷送加護病房觀察；檢察官與女友的父母到殯儀館相驗遺體，過程中，父親不敢置信做3次試管才生下的獨生女這樣往生，當場淚崩、不停念女兒的名字；由於黃女頭顱遭受重創，黃父特別囑咐葬儀社「不管花多少錢，要回復女兒生前樣貌」。

▼黃女父親走出遺體解剖室 。（圖／記者陳以昇攝）

12日晚間8時許，24歲黃姓男子開車載23歲黃姓女友吃完宵夜後夜遊，在行經五股區民義路時，疑閃避機車後，失控先撞路旁山壁，再直衝塞進山壁與電線桿間夾縫，造成黃女當場慘死，黃男重傷昏迷緊急送醫，目前住進加護病房觀察。

13日下午3時許，檢察官會同法醫到板橋殯儀館相驗黃女遺體，黃女父母也到場，為了防止黃媽媽情緒再次崩潰，黃父獨自下車進入遺體解剖室，在看完愛女後，黃父獨坐沙發，終於忍不住悲傷當場淚崩，口中還喃喃自語唸著女兒的名字，令人動容。

▼黃女的父母做了3次試管才生下她，她也相當優秀，卻發生不幸意外。（圖／翻攝自黃女臉書）

據了解，黃女是爸媽做了3次試管受孕生下，從小就寵愛這個獨生女，她也相當爭氣，念完輔大資管系後到波士頓東北大學就讀。原本這對情侶還有結婚打算，卻在這場意外中夢碎，由於黃女頭顱遭受重創，黃父還特別囑咐葬儀社做遺體修復「不管花多少錢，要回復女兒生前樣貌」，讓女兒漂漂亮亮走完最後一程。

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▼黃女與男友夜遊，卻發生車禍意外身亡。（圖／記者陳以昇攝）