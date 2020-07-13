南投信義山區午雷陣雨、路樹倒塌　警即刻救援排除路障

▲南投信義新中橫路段，夏季午後雷陣雨，造成路樹倒塌危及行車安全及交通順暢，警方獲報立即派員到場警戒及協助排除路障。（圖／信義警分局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

夏天熱氣逼人，但山區下午常刮起強風，突然降下大雷雨。南投縣信義鄉11日下午，因空氣熱對流影響，午後雷陣雨挾帶狂風大作，造成台21線新中橫公路97,8公里附近多棵路樹傾倒，沿線近50公尺路面雜樹遍佈，所幸警員巡邏見狀，趕緊現場警戒，並協助排除路障，確保行車安全。

南投信義警分局久美派出所副所長全學強及警員鄭宇凱，見雷陣雨後台21線新中橫公路有多棵路樹倒塌，冒著狂風大雨到場放置警示交通錐及指揮管制交通，並通報工務段出動鍊鋸及山貓等機具，直到傍晚才順利排除路障，恢復交通順暢。

信義鄉台21線新中橫及台16線等公路，在梅雨季節及颱風時容易發生路樹傾倒及土石坍方之狀況。信義警分局分局長呂育騰指示同仁，為維護用路人行車安全，接獲報案除立即到場管制指揮，並應主動將可立即處理的障礙物，以簡單機具及人力先行排除，增加道路可通行面積，以維持交通順暢，避免民眾因視線及路況不佳，發生交通事故。

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