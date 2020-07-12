▲ 天然獨特蜜香「東方美人茶」，三芝茶農粟益民奪新北冠軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年度新北好茶東方美人茶比賽結果出爐，新北市政府農業局表示，冠軍由三芝區農友粟益民農友奪得。美人茶所散發出獨特果香與天然蜂蜜味，是茶樹生長期間經小綠葉蟬啃食，轉化出的自然風味，冷泡熱飲都適宜。目前正值產季，歡迎民眾向產區選購，錯過就要等明年！

粟益民是目前三芝區少數從事茶產業的農友，原任職科技大廠的他，雖擁有百萬年薪，但始終無法適應職場上的爾虞我詐，希望能透過自身能力回饋社會，因此於2015年返回三芝家鄉後，堅持以最天然的野放方式守護土地，僅生產東方美人及蜜香紅茶等需「人工採摘」茶菁的茶品，讓當地的新住民及弱勢族群參與採收過程，創造在地就業機會，也透過辦理製茶體驗，延續曾經揚名國際的三芝茶文化。

▲ 三芝茶農粟益民茶園。

粟益民曾在2018年石碇東方美人茶評鑑獲得頭等獎，今年更上一層樓，以出眾蜜香味打動評審師，奪下「新北美人茶王」封號。他表示，「茶是有人情味的產業」，重新開始並不輕鬆，粟益民原先對茶一竅不通，幸而數十位不捨茶園消失的家族長輩，大方開放12公頃的茶園讓他使用，也碰上百年歷史的林華泰茶行大方教導技術。目前粟益民主要生產東方美人與蜜香紅茶，年產量約2600台斤，除內銷國內市場外，也提供日本作為化妝品原料。

石碇區農會理事長陳金財表示，美人茶的風味具有天然的蜂蜜及熟果香，講白話一點就是天然的水果茶風味，相當受市場歡迎。而美人茶製程也相當費工、費時，首先需要以人工方式，採收經小綠葉蟬啃食後的茶芽，無法以機器取代，而有經驗的採茶員每天最多僅能採3-5斤茶菁，乾燥後的成品可能連1斤都不到，是大自然賜予的「珍貴農產」，相當稀有。

農業局表示，帶有天然果香及蜂蜜味的美人茶，非常適合冷泡，既消暑又解渴。新北市也實施「茶清方案」，於賽會進行農藥殘留檢測，替消費者把關茶品安全，因此選購茶品時可選購「新北好茶」比賽茶，不僅喝的安心，也是給在地茶農肯定。

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▲ 東方美人茶評鑑過程。