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亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道失控「車頂削一半」　女友爆頭慘死、男昏迷

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記者陳豐德／新北報導

新北市一對年輕情侶12日晚間開車到五股觀音山出遊，下山超車跨越雙黃線後失控，加上疑因車速過快及視線昏暗，整輛車在彎道處撞進電線杆跟山壁間的夾縫，車頂幾乎被削掉一半，坐在副駕駛座的女友爆頭當場慘死、男友頭部重創昏迷送醫急救，整起車禍原因仍待進一步釐清。

▲▼情侶下觀音山超車失控後自撞山壁，女友爆頭慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲情侶下觀音山超車失控後自撞山壁，女友爆頭慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，當時黃姓男子（24歲）開車，載著黃姓女友（23歲）出遊，一同到五股觀音山上，晚間8時許下山經過民義路二段時，黃男見前方有名機車騎士擋道，於是在彎道前便跨越雙黃線超車，但超車後轉彎幅度不夠，整台車先是撞上右側山壁後，接著翻覆直直衝進跟電線杆的夾縫之中。

強大撞擊力道讓轎車車頂幾乎被削掉一半，轄區警方獲報到場時，發現2人在車上都受困，隨即通報警消到場，經救護人員以破壞器材協助2人脫困後，發現黃女頭顱破裂已經明顯死亡，而黃男則是頭部撕裂傷及髖骨骨折，意識昏迷送往林口長庚急救。

黃女家屬接獲通知前來認屍時，忍不住痛哭失聲，一度連站都沾不穩，目前死者遺體已經移往殯儀館，將進一步相驗釐清；而駕駛黃男經抽血後，換算確認酒測值為0，目前顱內出血仍在昏迷當中，詳細車禍肇因仍待警方進一步釐清。

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