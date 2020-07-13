台中女鬱悶疑欲跳橋　里長+員警相勸化解危機

▲婦人疑欲跳橋，萬豐派出所員警張景盛與霧峰區北勢里里長洪金生將她勸下。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區北勢里里長洪金生，日前接獲民眾通報，指丁台路3號橋有一名婦人跨坐在橋邊護欄疑欲跳河，洪金生立即趕往現場並請求警方協助，經洪與員警張景盛耐心相勸，婦人終於離開橋墩，打消輕生念頭。附近里民得知此事後，紛紛讚美洪跟張熱心救人，傳為美談。

台中市霧峰警分局表示，萬豐派出所員警張景盛8日下午4時40分許，巡邏行經丁台路時恰巧接獲洪今生報案，稱有一名婦人（約50歲）攀上橋墩疑欲跳河，立刻趕赴現場處理。

洪金生說，當時有民眾看見婦人跨坐在丁台3號橋邊，十分危險，於是打電話請他幫忙，趕往途中，心想還是要有警方在場協助比較妥當，遂報案請求協助；抵達現場後，發現張景盛已先行到場，2人一同對婦人耐心關懷，雖然婦人疑心情不佳都未回話，但最終願意離開橋墩水泥護欄，沒再做出危險行為，並騎腳踏車離去。

事經洪金生PO上個人臉書，附近里民得知此事後，大讚洪金生與張景盛熱心助人且救人一命，在鄉里間傳為美談。

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