警察朝鑾轎「鞠躬55下」白沙屯媽被感動！轉往派出所停駕10分鐘　

▲大甲警分局日南派出所長邱量虔，朝白沙屯媽祖鑾轎鞠躬敬拜55下。（圖／柯孟杰粉絲團提供）



記者白珈陽／台中報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香9天8夜，12日凌晨2時從台中市出發，返回苗栗途中行經大甲時，大甲警分局日南派出所長邱量虔站在大安橋頭，朝白沙屯媽祖鑾轎不斷鞠躬敬拜，共鞠躬55次，邱量虔虔誠的心意，讓歷年行經大甲都走外環道經國路的鑾轎，特例轉往向市區方向走，到日南派出所前停駕10分鐘，讓附近民眾及所內員警都相當開心。

白沙屯媽祖鑾轎11日晚間駐駕清水紫雲巖，12日凌晨2時起駕，4時許進入大甲區經國路，在麥當勞前停駕10分鐘，因麥當勞24小時營業店內尚有客人，許多人看到鑾轎到來，紛紛走出店外拜媽祖，希望獲得賜福。

稍晚進香團行軍至經國路大安橋時，碰到在路口維持交通的邱量虔與執勤員警，邱量虔見鑾轎已至，先是用左手指引方向，接著脫帽、不斷朝鑾轎鞠躬敬禮，連連鞠躬共55下，此時鑾轎突然轉向，朝日難派出所方向行進，一直到該所門前停駕，不少信眾為之感動，認為是邱量虔的誠心打動了媽祖，鑾轎才特例改走中山路二段，而非往年直走經國路方向。

轎鑾12日行經大甲、苑裡，下午駐駕於通霄市區慈惠宮，一路走來信眾爭相參拜，足見白沙屯媽祖超人氣，13日將回鑾拱天宮安座。

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