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男女攻頂唐麻丹山「蝴蝶谷」…他突抽搐倒下　送醫不治！

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▲▼郭男12日於唐麻丹山登山步道疑癲癇倒地不起，經送醫搶救仍宣告不治。（圖／台中市消防局提供）

▲郭男12日於唐麻丹山登山步道疑癲癇倒地不起，經送醫搶救仍宣告不治。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

郭姓男子與友人12日前往台中市和平區唐麻丹山登山步道健行，途中郭男突疑似癲癇發作，倒在地上抽搐，友人趕緊求助消防局，消防局調派谷關、和平2分隊消防人員，趕至現場將郭男送往東勢農民醫院急救，仍於晚間7時許不幸宣告不治。

台中市消防局12日下午2時45分接獲劉姓女子報案，稱她人在台中市和平區唐麻丹山登山步道裡冷線3.5公里往蝴蝶谷方向，同行友人郭姓男子（51歲）疑似癲癇發作，倒地抽搐不起。

經另一名同行人鄭姓女子從電話中口述，得知劉、郭今早從松鶴樓登山口進入攀登，攻頂後回程途中郭男突然抽搐倒地，急需救護人員協助。。

消防局隨即調派谷關、和平2分隊，出動4車10人，從松鶴部落大本松登山口進入，趕往事故地點救援。消防人員前往途中，以電話教導鄭女、劉女對郭男實施CPR，鄭女回報已有多名山友輪流實施CPR搶救。

消防人員馳援途中，由於路樹倒塌無法進入事故地點，原預計從松鶴部落進入，改由松鶴線登山口進入。同日下午4時25分，救援人員抵達事故地點，利用籃式擔架配合自動心肺復甦機，持續施以CPR將郭男抬往登山口前進。至晚間6時回到登山口，將郭男緊急送往東勢區農民醫院救治，但於晚間7時30分院方宣告郭男急救無效。

▲▼郭男12日於唐麻丹山登山步道疑癲癇倒地不起，經送醫搶救仍宣告不治。（圖／台中市消防局提供）

▲救援人員抵達事故地點，將郭男利用籃式擔架配合自動心肺復甦機，持續施以CPR往登山口前進。（圖／台中市消防局提供）

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