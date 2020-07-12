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女山友挑戰佳陽山摔倒小腿骨折　黑鷹直升機吊掛救出

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▲▼ 。（圖／空勤總隊提供）

▲陳女攀登佳陽山跌倒骨折，空勤總隊將其吊掛至東勢河濱公園，送往東勢農民醫院救治。（圖／空勤總隊提供）

記者白珈陽／台中報導

陳姓女子與友人11日前往台中市和平區攀登佳陽山，不慎跌倒造成右小腿骨折，台中市消防局獲報申請空中緊急救護，空勤總隊派遣黑鷹直升機進行吊掛救援，過程一度因雲霧遮蔽讓任務受阻，最後於同日下午4時許將陳女成功救出，吊掛至東勢河濱公園，送往東勢農民醫院救治。

台中市消防局11日下午1時49分許接獲黃姓山友報案，稱隨行友人陳女（51歲）攀登佳陽山時，不慎跌倒右小腿骨折無法行動，即調派梨山及東勢消防分隊前往救援，但當地地形險要地面不易救援，因此申請空中緊急救護。

▲▼ 。（圖／空勤總隊提供）

▲救援過程中一度受雲霧遮蔽不易降落。（圖／空勤總隊提供）

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊獲報，派遣UH-60M黑鷹直升機趕赴現場，於下午3時29分許起飛，3時50分許到達目的地，由於目標區位於海拔10500呎山稜線處，飛機無法落地，且一度受雲霧遮蔽不利救援，但機組人員不放棄並於周邊待命，利用短暫雲開之際展開救援，於4時15分成功將陳女救出，吊掛至東勢河濱公園，交由消防人員送往東勢農民醫院治療。

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