霧峰林家後代投資慘賠　冒父兄開1.5億本票抵債！老爸怒告兒子

▲台中霧峰林家後代林博正控告兒子冒名簽下1.5億元本票、支票涉嫌詐欺，圖為林家宮保第。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

霧峰林家後代林博正的兒子林明洋，4年前和人合夥投資失利，被李姓合夥人要求賠償，林明洋擅自冒用父親、哥哥的名義，簽下多張本票、支票共約1.5億元，被李男拿去向林博正討債，否則「大不了同歸於盡」，還申請查封林博正名下豪宅，林博正發現是兒子搞鬼後憤而提告，台北地檢署3日依偽造有價證券起訴林明洋，另起訴李男恐嚇罪。

林博正是霧峰林家後代，曾任明台產險董事長，次子林明洋經常在外傳出債務糾紛，2016年間，林明洋和李姓男子合夥購買歐元當投資，結果發現被騙、買到假鈔，李男不甘損失，要求林明洋負責，林明洋冒用父親林博正、哥哥林明元的名義，簽下多張本票、支票，共計1.5億元當還債保證。

李男拿到這些票據後，開始向林博正求償，不但一度向法院申請查封林博正名下的台北市信義路上豪宅獲准，還傳訊息告訴林博正、林明洋父子，「不要逼我動手」，「大不了同歸於盡」，雙方為了這筆債務糾紛民行事纏訟2年後，林博正發現是小兒子林明洋搞鬼，2019年憤而控告林明洋勾結外人共謀詐欺。

林明洋到案坦承，因為害怕李男的黑道背景，想說父親和哥哥應該會願意幫忙所以未經同意就擅自冒名開票，被檢察官依偽造有價證券、偽造文書等罪起訴，至於李男雖無事證顯示知道林明洋冒名開票，但仍涉嫌恐嚇危害他人罪，一併遭到起訴。

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