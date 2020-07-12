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菲東「熱帶擾動」醞釀！一張圖看未來移動路徑　專家曝發展成颱可能性

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▲▼菲律賓東方熱帶擾動生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

▲菲律賓東方熱帶擾動生成，未來大致會沿著高壓邊緣向台灣以東海面逐漸北上，但成颱可能性不高。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

台灣東南方一低氣壓（99W）形成，大致向西緩慢朝菲律賓以東接近。天氣職人吳聖宇表示，其未來移動路徑大致會沿著高壓邊緣向台灣以東海面逐漸北上，不過，由於大氣環境不利於發展，預估低壓發展較為有限，發展成颱風可能性不高。

吳聖宇指出，99W是西北太平洋在沉寂很長一段時間後好不容易才又產生的熱帶擾動，但是目前整體大氣環境並不利於它的發展，受到高層南亞高壓影響，垂直風切偏強使它的結構呈現高低層分離的現象。

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▲▼菲東海面有熱帶擾動生成。（圖／中央氣象局）

▲菲東海面有熱帶擾動生成。（圖／中央氣象局）

另外，由於水氣供應並不充足，缺乏西南季風等外來的水氣來源，99W位於一個偏乾的環境場中，預估這個低氣壓發展的程度較為有限，發展成為颱風的可能性並不高。未來移動路徑大致會沿著高壓邊緣向台灣以東海面逐漸北上，然後趨於消散。氣象達人彭啟明則表示，小低壓形成，不要太緊張，希望下點雨解熱！

▲▼菲律賓東方熱帶擾動。（圖／翻攝自賈新興FB）

▲目前大氣環境不利颱風生成，氣象專家認為，99W未來發展成颱機率偏低。（圖／翻攝自賈新興FB）

天氣風險公司總監賈新興認為，目前整個大氣的環境仍舊不利颱風的生成，從未來14天以及未來45天的預測顯示，環境依舊不利颱風的生成，因此，這個99W未來發展成颱風的機率仍然偏低。

至於未來天氣型態，吳聖宇分析，在颱風不易發展，太平洋高壓又始終不退的情況下，預估下周的天氣仍大致維持夏季型態，上午晴朗，午後山區局部雷雨，高溫方面也很難下降，每天都有機會出現36-37度以上溫度。

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