太平洋高壓脊沉降「13縣市熱到爆」　吳德榮：未來一週仍有劇烈天氣

▲太平洋高壓增強，未來一周高溫炎熱，台北市橙色高溫燈號。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

太平洋高壓增強，未來一周高溫炎熱，午後雷陣雨的區域也會減小，氣象局針對全台13縣市發佈高溫資訊，氣象專家提醒，未來一周雖然天氣變化緩慢，但仍有劇烈天氣發生機率，依舊還是要注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(9日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬及氣象局一週預測圖皆顯示，東亞的大氣型態變化緩慢，未來一週「梅雨」鋒面在日本至華中一帶南北徘徊，台灣持續在其南側「太平洋高壓」的西緣，低層盛行南風及西南風，中層則有微弱「太平洋高壓脊」的沉降氣流，天氣高溫炎熱；清晨上午及午後對流的降雨，則視低層風帶來水氣的多寡，而略有變化；與受「太平洋高壓」影響時，呈現出穩定、無午後對流的天氣是不同的。

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今(10)日低層水氣減少，各地晴時多雲；午後山區有局部陣雨或雷雨的機率。白天高溫炎熱，各地區最高溫大約在36度左右，地理環境較特殊的地點，仍有升至37、38度左右的機率，要注意防曬、防中暑。各地區氣溫：北部25至37度、中部24至37度、南部23至37度、東部23至38度。

▲氣象局針對花蓮縣縱谷、臺東縣，臺北市、新北市盆地，南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣為黃色燈號，請注意。（圖／翻攝中央氣象局）

吳德榮表示，明(11)日至下週四(16日)天氣型態變化很緩慢；「太平洋高壓」不強，無法壓制「大氣不穩定度」的釋放；清晨上午西南部迎風面有局部短暫降雨，午後山區有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地亦有受影響的機率，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)發生的機率。各地天氣晴朗、白天依然炎熱，仍應注意防曬、防中暑。

出版：06：42

更新：07：15