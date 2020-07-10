史上最晚「7月颱」？台北破天荒最熱6月　氣象局曝颱風發展「關鍵時間」

▲台北破天荒最熱6月，高達20天日最高溫>=36℃，創新紀錄。。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

史上最晚7月颱？災害預報士賈新興10日指出，歷史上7月份最少都有一個颱風生成，最晚的是1975年7月27日的瑪美（Mamie）颱風，也就是說今年7月第一個颱風生成如果落在7月28日就破紀錄了，且「目前看起來這個機率相當高。」中央氣象局也分析，今年是史上最熱的梅雨季，創下一堆紀錄，部分模式預報未來第2周西北太平洋有熱帶擾動發展可能。

氣象局預報，11日受太平洋高壓影響，天氣穩定，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，高溫普遍在33至36度，其中大台北盆地、台東、花蓮縱谷及西半部內陸局部區域仍有36度以上出現機率；降雨方面，僅清晨至上午中南部地區有零星降雨，午後在各地山區及大台北、宜蘭地區有局部雷陣雨。

請繼續往下閱讀...

▲持續高溫炎熱，模式預報未來第2周有熱帶擾動發展可能。（圖／NCDR、中央氣象局）



氣象於指出，12至14日（周日至下周二）依舊受太平洋高壓影響，天氣穩定，各地多雲到晴、高溫炎熱，大台北、東北部地區及各地山區午後仍有局部短暫雷陣雨，其中12、13日在山區有局部較大雨勢發生機率，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨或雷雨。

月長期天氣展望指出，2020年梅雨季（5至6月）台灣平均氣溫達28.2度，較氣候平均值高出1.6度，創同期氣溫新高紀錄，分站來看，有17個測站的均溫創（平）該測站同期紀錄。今年台北站在6月15至30日這一段期間，連續16天日最高溫>=36℃，平2017年8月5至20日連續16天的紀錄，6月中有高達20天日最高溫>=36℃，打破2016年6月的14天紀錄，堪稱史上最熱6月。

分月來看，日最高溫的部分，5月份有金門、馬祖、台中及日月潭等4站的日最高溫創（平）當月最高紀錄；6月份有台北、基隆、蘇澳、花蓮、玉山及東吉島等5站。月均溫的部分，6月份有彭佳嶼、鞍部、板橋、台北、新竹、玉山、東吉島、基隆、宜蘭、花蓮、蘭嶼、金門及馬祖等13站創（平）6月均溫紀錄。

模式預測未來2周受太平洋副熱帶高壓影響，各地大多多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨發生機會；受西南風影響時，中南部地區上午偶有局部短暫陣雨。此外，部分模式預報第2周西北太平洋有熱帶擾動發展的可能，但模式對熱帶系統的預報不確定性較大。

賈新興指出，歷史上7月份最少都有一個颱風生成，根據JMA的資料，7月份第一個生成時間最晚的颱風是1975年7月27日的瑪美颱風，其次是1953年7月27日生成的颱風LOLA，所以今年7月第一個颱風的生成如果落在7月28日就是破紀錄了，假如8月1日前都沒有颱風生成，那麼今年7月也是破紀錄，目前看來機率相當高。