一出門就爆汗！台東已飆38.2°C極端高溫　9縣市亮橙黃燈警戒

▲氣象局發布高溫燈號示警，6縣市可能出現36度以上高溫。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

更新時間：12:11

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，今（9）日各地氣溫依舊偏高，台東大武已出現38.2度高溫。氣象局針對9縣市發布高溫燈號警示，有出現36度以上高溫機率，且此外線指數偏高，外出應留意防曬並補充水份。

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根據氣象局觀測資料顯示，台東大武在10:49已出現38.2度高溫，隨著時間越接近中午，氣象局也針對9縣市發布高溫燈號，請民眾多加留意中午前後可能出現的高溫。

▲氣象局發布高溫燈號示警，9縣市可能出現36度以上高溫。（圖／中央氣象局）

其中，台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷、新北市盆地、南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市盆地，彰化縣、台南市、宜蘭縣為黃色燈號，請注意。

氣象局指出，今天西南風影響，清晨至上午迎風面的中南部地區及北部沿海地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後在各地山區及大臺北、宜花地區有局部短暫雷陣雨，外出記得要攜帶雨具備用。

各地氣溫依舊偏高，高溫普遍在33至36度，特別是大台北盆地、台東、花蓮縱谷及南投近山區平地有局部36度以上高溫發生的機率，紫外線指數偏高，外出應留意防曬並多補充水份。

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