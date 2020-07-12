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沙鹿男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒「甩尾繞路」…神反應被信徒讚爆：超爽

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▲▼沙鹿男女攔轎！白沙屯媽停20秒「甩尾繞路」…神反應被信徒讚爆：超爽的。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽祖回鑾，沙鹿男女擋路中央攔轎！（圖／翻攝YouTube／白沙屯拱天宮） 

記者許力方／綜合報導

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖遶境邁入第8天，11 日回鑾來到台中市，適逢假日一路上追隨信徒眾多，隊伍沿著台1線北上，下午進入沙鹿鬧區，在沙田路上突然遇到身穿黃衣的沙鹿鎮南宮人員「攔轎」，只見鑾轎緩緩停下，20秒後隨即快步「甩尾」繞道繼續前進。影片引發熱議，信徒狂讚「超爽的」、「真神面前裝鬼」、「我的女神真的超有個性啦！」

媽祖乘坐「粉紅超跑」11日下午進入沙鹿鬧區，大批隊伍浩浩蕩蕩穿梭車陣中，沿著沙田路一路北上，半路上突然殺出程咬金，身穿黃衣的一男一女站在路中央，手舉鎮南宮黑令旗攔轎「接駕」，鑾轎慢慢剎車，一旁信眾也紛紛停下腳步圍觀，好奇發生什麼事？只見男女疑似起駕，開始不斷擺動身軀。

▲▼沙鹿男女攔轎！白沙屯媽停20秒「甩尾繞路」…神反應被信徒讚爆：超爽的。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲▼沙鹿男女攔轎！白沙屯媽停20秒「甩尾繞路」…神反應被信徒讚爆：超爽的。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲▼沙鹿男女攔轎！白沙屯媽停20秒「甩尾繞路」…神反應被信徒讚爆：超爽的。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲媽組鑾轎停20秒「甩尾繞路」，反應被讚爆。

媽祖鑾轎「停車」約20秒後，開始搖擺，接著快速左彎繞路，「甩尾」通過他們，身後的男女則馬上抬頭起身，往路旁移動。

影片被分享到臉書，引發不少陣頭、信徒的關注討論，眾人看了高呼「看到就爽」、「很療癒」、「性格的媽祖」、「聖母不理，真爽」、「真的丟臉死」、「最有個性的媽祖婆」，其中不少信徒狂譙男女是「自找漏氣」、「還在做白日夢」、「白沙屯媽祖專業認證是假鬼假怪」、「正駕哪會理假靈」、「你是不知道白沙屯媽是親自下駕進香喔？」還有人說，媽祖肯停下幾秒鐘已經是超有禮貌了「媽祖說我還要趕路啊！不要擋我啊！」

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