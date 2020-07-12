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第一次被拒！彰化家具店錯過白沙屯媽祖　鑾轎急剎衝進「爌肉飯老闆家」

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▲▼第一次被拒！彰化家具店錯過白沙屯媽祖　鑾轎急剎衝進「爌肉飯老闆家」。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲第一次被拒！彰化家具店「老闆不在」錯過白沙屯媽祖。（圖／翻攝YouTube／白沙屯媽祖網路電視台） 

記者許力方／綜合報導

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步遶境回鑾，10日晚間來到彰化，準備要駐駕一間家具店時，在門口突然間又倒退回衝，員工低調透露，第一次遇到媽祖嚇了一跳，但老闆不在，最終媽祖走開，鑾轎改到附近民宅車庫過夜，周姓屋主喜出望外，直呼10年前媽祖也曾到訪他的爌肉飯店面，2度與媽祖結緣。

白沙屯媽祖鑾轎10日晚間到彰化市一間家具行，在門口搖擺，正要衝進店裡駐駕時，停在門口等候半天，沒想到老闆不在，店員嚇壞趕緊打電話聯繫，一時又無法取得公司回應，趕緊移開沙發要讓媽祖進來，但因第一次遇到媽祖要駐駕，不敢作主，最後媽祖鑾轎不等了，突然往回衝，掉頭就走。

▲▼第一次被拒！彰化家具店錯過白沙屯媽祖　鑾轎急剎衝進「爌肉飯老闆家」。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲▼第一次被拒！彰化家具店錯過白沙屯媽祖　鑾轎急剎衝進「爌肉飯老闆家」。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲▼第一次被拒！彰化家具店錯過白沙屯媽祖　鑾轎急剎衝進「爌肉飯老闆家」。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲▼第一次被拒！彰化家具店錯過白沙屯媽祖　鑾轎急剎衝進「爌肉飯老闆家」。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲▼第一次被拒！彰化家具店錯過白沙屯媽祖　鑾轎急剎衝進「爌肉飯老闆家」。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲媽祖鑾轎急剎衝進「爌肉飯老闆家」，周家世笑：10年前曾駐駕過。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

媽祖進香隊伍浩浩蕩蕩繼續往前走，就在200公尺處，民宅前正在燃放鞭炮，鑾轎緊急剎車，二話不說，轉了彎就衝進車庫駐駕過夜。「稍微有感應！」屋主周家世一見媽祖進屋，意外又興奮，他本來想說明天媽祖會經過、明天再拜就好，突然看到媽祖出現，就趕緊蹲下點燃鞭炮，結果媽祖真的「應邀」進屋。

真的很有緣！經營爌肉飯店的周家世說，其實10年前，白沙屯媽祖就曾駐駕他店裡，但近年來媽祖遶境路線就沒再經過，相隔數年，2度被眷顧，真的很開心。至於錯過媽祖的家具行，店員只能眼睜睜看著鑾轎離開，事後受訪時遺憾地說，「這是一種福氣，求之不得」，不過可遇不可求，相信以後還是會有機會。

白沙屯媽祖駐駕第一次被拒絕，引發熱議，對此，廟方則回應，希望信徒不批評，以平常心互相尊重。

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