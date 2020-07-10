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媽祖牽紅線！廟裡遇見她...男苦尋8年娶進美嬌娘　結婚1個月隨香還願兼蜜月

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▲▼媽祖遶境，牽紅線。（圖／陳先生授權提供）

▲單身8年的何先生在媽祖牽線下認識了妻子，上個月剛新婚的他，今年與妻一起隨香白沙屯媽祖「還願兼蜜月」。（圖／陳先生授權提供）

記者徐愷昕／彰化報導

白沙屯媽祖進香跨苗、中、彰、雲四縣，來回約400公里路程，就有民眾在10日的行程中，看見一對男女在烈日下前行，他們身上各背著一個牌板，仔細一看才發現，二人是一對新婚夫妻來徒步遶境「還願兼蜜月」！何男表示，他與妻子是在媽祖廟結緣，2人6月初剛結婚，而婚前就已決定今年要一起跟白沙屯媽祖隨香。

白沙屯媽祖進香10日來到第6天，有民眾在今天的行程中，發現一對新婚夫妻一起來當香燈腳，只見他們背上各背一個看板，上方不僅貼著夫妻倆的甜蜜合照，一旁還寫著「第三年圓科之旅」、「感謝媽祖讓我找了8年，終於找到老婆」、「還願兼蜜月中」等字，畫面相當溫馨有愛。

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▲▼媽祖遶境，牽紅線。（圖／陳先生授權提供）

▲單身8年的何先生在媽祖牽線下認識了妻子，上個月剛新婚的他，今年與妻一起隨香「還願兼蜜月」。（圖／陳先生授權提供）

▲▼媽祖遶境，牽紅線。（圖／陳先生授權提供）

何男接受《ETtoday新聞雲》訪問時說，他與妻子先前是在廟宇聯誼活動中認識，單身8年的他在媽祖牽線下認識了太太，6月初才剛結婚，2人早在婚前就已決定要參加遶境，還願的同時也當作蜜月旅行！何男再表示，這是他第三年參加遶境，今年太太第一次參加，2人預計將走3天，12日結束活動返程。

新婚夫妻一起參與遶境「還願兼蜜月」實在很狂，此貼文一出也瞬間引發熱議，大家紛紛於底下留言，「很速配」、「狂、超狂的」、「好棒！要一直幸福哦」，大大恭喜兩位，同時也祝福他們百年好合、永浴愛河。

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