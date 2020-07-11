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神轎衝壓頂撫身5分鐘！12歲「罕病陳小妹」跌哭…　奶奶心疼：有媽祖處理

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▲患罕病小妹妹與家人攔轎祈福。（圖／翻攝自拱天宮臉書直播）

▲罕病陳小妹攔轎祈福，媽祖神轎壓頂撫身5分鐘。（圖／翻攝自拱天宮臉書）

記者許力方／綜合報導

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步遶境第7天回鑾，進香隊伍來到南彰化，媽祖神轎10日上午特地為了12歲的陳小妹妹停留，原來她出生58天患有先天性心臟病前來祈福，只見神轎不斷觸碰，一度壓頂撫身5分鐘，猶如神明顯靈，她當場緊張淚崩，父母陪伴在旁擦淚，畫面惹哭上萬網友。

白沙屯媽10日回鑾，一路往北港朝天宮進香，速度相較以往快許多，上午行經南彰化埤頭鄉時，為了一名穿著粉紅色上衣的陳小妹妹停留，爸媽攙扶著她，虔誠跪地祈福，只見神轎不斷晃動、碰觸她的身體，甚至二度倒退、往前衝，壓在她身上，彷彿正在祈福加持，讓她當場跌坐在地，嚇到哭出來。

▲患罕病小妹妹與家人攔轎祈福。（圖／東森新聞）

▲奶奶說，有媽祖幫忙「處理處理」都會平靜一陣子。（圖／東森新聞）

陪伴在旁的爸媽也十分感動，急忙上前不捨地擦眼淚，現場氣氛瞬間催淚，讓上萬名網友看得忍不住跟著淚崩。陳爸爸受訪時直呼感動，「我很感謝白沙屯媽祖，冥冥之中知道她有什麼狀況吧…」奶奶也說，有了媽祖幫孫女「處理處理」，都會平靜一陣子。

據了解，陳小妹妹家中有5個兄弟姊妹，她在家中排行老二，但她出生58天後，被發現患有先天性心臟病，父母趁著這次白沙屯媽祖遶境，帶著女兒跟著媽祖遶境。陳小妹8歲時在彰化永靖第一次加持，第二次在彰化員林，這一次來到彰化埤頭鄉，虔誠等候1個多小時，再度獲得媽祖加持。

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