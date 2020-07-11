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獨／高雄妹「白沙屯媽祖進香」　國道卡煞2公里！網曝驚悚下場...得見紅了　

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▲高雄妹追「白沙屯媽祖」進香回程，遇到賓士車疑似逼車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄妹追「白沙屯媽祖」進香回程，遇到賓士車疑似逼車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名辣妹小J跟朋友前往參加白沙屯媽祖進香，沒想到回程開在國道上，卻遇見一台賓士車疑似「惡意逼車」，不但「刷卡」到前方，只要小J朋友變換車道，這台賓士車也隨著變換車道，刻意就在前方阻擋，回家之後小J把整段過程訪到臉書，網友怒轟：「檢舉他，讓他收紅單」。

住在高雄的小J相當虔誠，每年都會參與白沙屯媽祖進香，就在9日的時候進香結束之後，搭朋友的車要回到高雄，但沒想卻在中山高南下274公里到276公里之間，遇見一台灰色賓士車，這台賓士車先是「刷卡」急切進車道，距離小J 他們的車子相當近，讓小J車上的人都嚇了一跳，不過這還不是最驚魂的，因為這台賓士車接下來就是「緊緊」卡在前方，只要小J的車子換到哪一個車道，這輛賓士車就「逼車」，也跟著變換車道，保持在前方，甚至還有急煞的情況。

▲高雄妹追「白沙屯媽祖」進香回程，遇到賓士車疑似逼車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄妹追「白沙屯媽祖」進香回程，遇到賓士車疑似逼車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

坐在副駕駛座的小J把這段過程拍了下來，把影片放到臉書上頭，留言問「這樣好玩嗎」？小J表示行車過程當中並沒有跟這輛賓士車有過「糾紛」，就是莫名其妙出現，當時友人也是穩穩的開，所以並不知道對方的動機是什麼，網友看完這段影片之後，留言表示「危險駕駛」、「要檢舉這台車，讓他收紅單」，小J則是回應：「已經檢舉了」。

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