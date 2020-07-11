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BMW男酒駕撞死人還留兒頂替肇逃　二審賠700萬「無可憐憫」重判

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▲法官，司法天秤，國民法官，司法。（圖／視覺中國CFP）

男子酒駕撞死人，偷走死者現金還留兒子冒名頂替，二審重判。（圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

程姓男子酒後開BMW進口車載兒子，超速撞死未依規定兩段式左轉的陳姓騎士。他竟撿走陳男散落的6百元現金，獨留兒子冒名頂替，事後還辯稱自己有再喝酒企圖卸責。台中高分院認為事證明確，程男雖賠償700萬給家屬和解，但「無可憐憫」，依酒駕過失致死等罪判應執行6年徒刑。

判決書指出，程姓男子2017年3月某日上午，跟兒子去王姓友人住處喝數杯私釀藥酒，約中午時返家。原由程男兒子開BMW車，後又換手由程男自己開， 開到太平區太堤東路由南往北行到興隆路一段路口。同向右前方機車未依規定兩段式左轉，直接左偏，遭程男從後方高速撞上，騎車陳姓男子傷重不治。

扯的是，程男事發後下車查看，發現現場散落陳男所有的600元現金，竟直接撿起帶走。同時，他獨留兒子在現場頂替（判拘役50日），自己步行離開到附近，再電話通知友人開車載他回去現場，宛如是接到兒子通知趕到現場處理一般。警方調閱監視器發現開車的其實是程男，約3小時後在程男住處外進行酒測，發現他酒精濃度高達0.84，依酒駕過失致死、肇事逃逸、竊盜罪嫌送辦。

程男雖坦認事發前有在朋友那喝酒，開車撞人，下車還撿走被害人的錢，對於過失致死部分認罪，但否認酒駕、竊盜及肇事逃逸。他辯稱，事發前只有喝一點點酒，事後去醫院探望被害人後，他又回去友人家喝酒，可能因此超標；車禍發生後，他也有請兒子報警救人，而且他在一旁等朋友載他，並沒有逃離現場。他撿被害人的錢是要交給兒子，再還給被害人。他還找來朋友作證，確實有在朋友那再喝液體，企圖製造酒測值無效假象。

法官審理後認為，程男即便在事發後有在喝酒，但人體吸收需要時間，約1小時後才達高峰。警方在程男「喝酒」後約10多分鐘就找到他並進行酒測，推算仍超過0.25，依然構成酒駕。另外，關於程男肇事逃逸及竊盜部分，仍認定有所憑據。

台中高分院審酌，程男酒後駕車致死，損害重大，犯後未能勇於承認，反而竊取被害人財物後逃逸，留兒子在場頂替，犯後態度難認良好。事後雖已賠償700萬元（含強制險200萬元），與被害人家屬調解成立並給付完畢，仍難認有可憐憫之處，最後撤銷一審6年6月判決，改判6年。部分仍可上訴。

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