2線3警官「一晚續2攤」　酒測值0.41遭拔官…分局長也連坐罰



▲台南市一分局2線3的勤指中心主任謝家盛因酒駕遭值勤警察攔檢（圖／翻攝臉書）

記者陳凱力／綜合報導

台南市一分局2線3的勤指中心主任謝家盛因酒駕遭值勤同僚攔檢，酒測0.41mg/l，消息一出後立刻引來台南市警局關切，謝家盛將依公共危險罪遭移送外，還要記大過再調離主管職，而謝家盛的直屬長官、分局長，也將同時被追究監督責任。

有讀者向《ETtoday新聞雲》投訴，台南市一分局勤指中心主任謝家盛於11日凌晨2點多酒駕遭永康分局大橋所查獲。

60歲的謝家盛為警大47期畢、2線3星警官，目前擔任台南市一分局勤指中心主任一職，他於10日晚上接受同僚及友人邀約吃海鮮，ㄧ群人飲酒用餐後離開，酒後謝家盛騎車離去，接著再前往永康某金紙店續攤，直至凌晨2點許，謝才騎車載友人離去。

後因後座友人未帶安全帽遭永康分局大橋所員警攔查，由於謝姓員警酒味濃郁，引起員警注意並要求酒測，謝員當下向執勤員警表明身分，執勤員警即通報永康分局督察組前往處理。

台南市警局也發出新聞稿表示，該分局勤務指揮中心主任謝家盛勤餘酒後騎乘機車返家途中，於11日凌晨遭永康分局大橋派出所巡邏員警攔查，經謝員主動表明身分，並實施酒測，酒測值0.41mg/l，全案依違反刑法第185條之3移送台南地檢署偵辦。

另，立即責請第一分局召開考績委員會，依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，調整謝員為非主管職務及服務地區，核予記一大過行政處分，並追究該分局長考核監督責任。局長周幼偉表示，本局三令五申絕對嚴禁員警有酒後駕車情事，謝員身為幹部仍知法犯法，將採最嚴厲懲處，絕不寬貸，以儆效尤。

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