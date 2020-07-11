美共和黨議員挺台灣！支持對台軍售「嚴懲中共」：他們造成新冠全球流行

▲美國眾議院議員麥考爾接受《美國之音》視訊專訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在世界的擴散無法被即時防堵，美國不斷向中國大陸當局究責，為此決定退出世衛組織。對此，美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）接受《美國之音》視訊專訪表示，北京當局為掩飾太平，竟逮捕知情醫師、銷毀實驗室樣本、春節時放任500萬武漢市民返鄉，導致發展成全球大流行，「唯一能制裁北京當局的措施，就是承認台灣獨立合法性。」

麥考爾表示，北京當局從未將新冠病毒通報給世衛，在眾議院外委會共和黨公佈的「新冠病毒流行起源」報告中，將一切矛頭歸向世衛秘書長譚德塞，認為他是中共內定的人選，謊騙全球稱病毒沒有人傳人。

麥考爾認為，美國仍須參與世衛組織，建議總統川普可以給一年得時間當作試用期，直到世衛決定改革並重回正軌，「我曾呼籲譚德塞辭職，因為他夥同北京當局撒謊、掩蓋事實；如果他在民間企業，一個星期內早就得走人！」

《美國之音》記者提問，香港國安法可能是北京當局處理台灣問題的未來藍圖，美國國會在支持台灣之餘，應採取何種行動？麥考爾回答，美國站在台灣這邊，絕不容許北京當局完成奪下台灣的長遠計畫，因此同意對台軍售，尤其是F-16戰鬥機能協助自衛，「承認台灣作為獨立國家的合法性，是朝正確方向所邁出的最根本性的第一步。」

麥考爾對《美國之音》記者表示，中國共產黨成立後，受害最深的雖是中國大陸人民，卻也是北京當局最懼怕的對象，「他們反而不怕美國，在違反條約侵略香港，利用國安法剝奪香港人的民主自由，不僅對台灣咄咄逼人、迫害新疆穆斯林與西藏僧侶，還在東海與南海構成區域威脅，人權紀錄糟糕透頂。在新冠肺炎疫情後，美國與全球必須從這種惡意行為中覺醒！」

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