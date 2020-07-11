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首位獲得TACAIR認證！　美國海軍110年第一位「非裔女性飛行員」誕生

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▲美國海軍首度出現非裔女性飛行員。（圖／翻攝自Facebook／Chief of Naval Air Training (CNATRA)）

▲美國海軍首度出現非裔女性戰鬥機飛行員。（圖／翻攝自Facebook／Chief of Naval Air Training (CNATRA)）

實習記者周依儒／綜合報導

美國海軍航空訓練司令部表示，中尉斯瑪德琳（Madeline Swegle）日前完成了戰術飛行訓練（TACAIR），成為美國海軍110年以來第一位非裔女性戰鬥機飛行員。據悉，瑪德琳在海軍學院中學會駕駛多種機種，因此她有可能被分發到德州的「紅鷹」訓練中隊（VT-21）。

綜合外媒報導，瑪德琳以T-45蒼鷹教練機完成了飛行訓練，成為美國海軍首位獲得TACAIR認證的非裔女性，且在之後可以繼續駕駛F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥攻擊機、波音EA-18G咆哮者和F-35閃電II戰鬥機。

▲美國海軍首度出現非裔女性飛行員。（圖／翻攝自Facebook／Chief of Naval Air Training (CNATRA)）

▲飛行員Madeline Swegle。（圖／翻攝自Facebook／Chief of Naval Air Training (CNATRA)）

據悉，根據過往數據指出，超級大黃蜂戰鬥攻擊機、EA-18G咆哮者等機種的駕駛只有1.9%是非裔，且截至2018年為止，美國海軍僅有765名女性飛行員，占總數7%；非裔的海軍飛行員更是只有2.7%。

報導指出，瑪德琳出生於維吉尼亞州，2017年畢業於美國海軍學院。瑪德琳的好友在本月7日發布一條推特恭喜她完成飛行員訓練，隨後美國海軍官方也出面認證這項消息，瑪德琳的任命儀式也會在這個月底舉行。

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