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法公車司機遭拒戴口罩乘客圍毆　與病魔奮鬥5天離世　18歲女：我們決定放手

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▲▼公車,巴士（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法國公車司機拒絕讓沒戴口罩的乘客上車，遭毆打至腦死，最終不幸身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／綜合外電報導

法國貝約納市（Bayonne）的公車司機菲利普蒙吉羅（Philippe Monguillot）5日因拒絕讓未戴口罩的乘客上車，被多名乘客聯手毆打，導致他頭部重傷腦死，經過5日的搶救，菲利普仍在10日不治身亡。這起事件在法國引發喧然大波，目前有2人被指控謀殺未遂，另外2人被指控不幫助處於危險的人，還有1人被控試圖隱匿嫌犯。

綜合外媒報導，59歲的菲利普蒙吉羅在貝約納市擔任公車司機，5日當天有3名未戴口罩的乘客從貝約納火車站上車，據了解，其中1人還帶著狗。公車從貝約納火車站出發後不久，有另一名沒戴口罩的乘客想要上車，菲利普蒙吉羅便決定檢查該名乘客的車票，同時要求車上所有未戴口罩的乘客都需戴上口罩，不然就要下車。

法國目前規定民眾在搭乘所有大眾交通工具時皆須配戴口罩，菲利普蒙吉羅此舉明明是按照規定行事，沒想到卻因此惹怒車上乘客，一名22歲年輕人和另一名23歲的年輕人瞬間起身聯手毆打菲利普，對他的上半身，尤其是頭部進行一連串猛烈的拳打腳踢，隨後便把傷重的被害人丟在路邊。

當急救人員趕到時，菲利普已經失去意識，送醫後腦部嚴重受損，並在隔日遭宣判腦死，歷經5天和死神拔河的日子，最終在10日不治身亡。菲利普18歲的女兒悲痛地說，「我們決定放手，醫生也同意我們的做法。」

菲利普的同事表示，光是這幾天就有3起與口罩相關的攻擊事件。他認為，雖然是法律規定民眾要戴口罩，但司機並非警察，不應該要求司機強制執行法律。他同時譴責暴力行動表示，「這是一場野蠻的襲擊。」

將菲利普打死的乘客分別為22歲與23歲，警方透露，這兩人已非第一次進警局，目前已被指控殺人未遂，隨著菲利普的死亡，罪名將會進行修改。

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