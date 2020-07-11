前立委蔡啟芳接受肺部移植手術　蔡易餘PO照曝最新病況





▲前立委蔡啟芳。（圖／翻攝自蔡易餘臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

民進黨籍立委蔡易餘的父親、過去被稱為「民進黨三寶」之一的前立委蔡啟芳，因為肺阻塞末期，住進臺大醫院。蔡易餘11日透露，他與另外2名兄弟商量後，決定讓蔡啟芳接受肺部移植手術，已於今日上午8時進入手術房，盼一切美好。

蔡易餘11日上午在臉書表示，今晨8時父親會進入手術房，「昨晚11時緊急通知了哥哥蔡扶原，並且委由弟弟蔡易達代表我們三兄弟，共同決定父親接受肺部移植手術！」

蔡易餘說，謝謝台大醫院徐紹勛醫師帶領的醫護團隊，還有邱泰源醫師協助種種細節，生命就是大自然最好的安排，願一切美好。

關於蔡啟芳，他於1954年7月12日出生在嘉義縣布袋鎮，1984年因一清專案而入獄，出獄後在1989年參加嘉義縣增額立委選舉落選，1990年當選嘉義縣布袋鎮長，1991年當選嘉義縣第二屆國大代表，1996年當選不分區國大代表，並且擔任國大黨團召集人，2004年連任第六屆立法委員。

蔡啟芳和同黨的前立委林重謨、侯水盛因問政風格，被稱為「民進黨三寶」，不過3人不以為意，事後還組成「三寶連線」聯合競選。

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