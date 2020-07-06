北捷1280月票搭破萬元要查了！藍委罵「吃到飽怕人吃」被網友戰翻

▲柯文哲說，他想知道一個月搭破萬的是何方神聖。（圖／記者徐斌慎攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市長柯文哲上任後推行「雙北1280定期票」，只要向捷運公司申請、付款，就能在30日內無限次搭乘捷運、公車，還能享有Youtube前30分鐘免費的優惠。不過，柯文哲6日卻說，有人買了1280定期票，結果一個月搭了1萬多元，接下來要開始研究乘客的軌跡，意外在網路上引起熱議。

柯文哲6日主持交通會報時指出，部分民眾購買1280定期票，每個月搭乘超過3千元，甚至還有人很誇張，搭到1萬元，是不是利用捷運在做快遞。他提到，若搭乘金額超過3000元，「還要給他免費、都不要錢嗎？」

柯文哲說明，雖然1280元月票是鼓勵搭乘，但個案車資破萬，實在相當誇張，他很想知道到底是何方神聖，「應該是有人利用捷運在做快遞。」交通局長陳學台則說，會抓出幾例特例來分析，看看究竟是正常使用，還是不是正常使用。

▲徐巧芯舉「吃到飽」為例，痛批柯文哲「開店還怕人吃得多」。（圖／記者李毓康攝）



對此，台北市議員徐巧芯痛批，搭到破萬的是極少數個案，若以此來類推大多數使用者，根本就沒搞清楚真實狀況，推出了1280月票，可以讓人無限搭乘，「開吃到飽餐廳，就不要怪對方吃得多。」

許多網友聽見柯文哲的發言，紛紛在網路上留言，「軌跡，調啊，開店還怕人吃」、「吃到飽還在那邊討價還價，那幹嘛出吃到飽」、「若依相同邏輯，如果使用低於500會退錢嗎」、「有看過標榜吃到飽的餐廳對吃超過的找出來詢問的嗎？吃太少的就退費給他的嗎？」

不過，也有人認為，「也沒有說要處罰那一萬的，有規則上漏洞就要修改，社會福利不是讓那些貪小便宜的鑽漏洞的。政府不是營利機關，不要拿吃到飽來比對」、「查一下也好，看看是不是，1票多人使用」、「看來很多人都贊成有人利用公家資源來當快遞喔。怎麼會用吃到飽來舉例？一個是私人經營，一個是公家。有人無限耗費公家資源當然要調查啊。」

事實上，「雙北1280月票」是由台北、新北市府聯合推出，由兩市市府補貼上億金額，提供定期票民眾乘車優惠，與吃到飽餐廳的營利宗旨不同。

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