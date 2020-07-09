獨／公車駕駛想賺獎金！竟用1280月票盜刷5萬　北市怒罰9萬討回補助款

▲悠遊卡1280月票竟被刷到破5萬。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲發現1280定期票有人搭破萬元，下令清查。不過驚傳去年5月一張破萬卡片，竟是因為司機溢刷。據了解，交通局去年6月一查發現，竟有一張卡片都刷同一台公車，調查完認定交易有問題，司機也坦承想要賺載客獎金，最後北市重罰9萬，並討回6萬補助款。

據了解，一名大有巴士的駕駛溢刷5萬多，但被交通局查到，原本當月結算可補貼27萬多，溢刷扣掉後核實補貼，剩下21萬多，整整少了6萬。公運處表示，稽查發現卡片明顯交易異常，後來發現是司機拿同張定期卡重複刷，溢刷部分已經扣除，扣除後再結算補助款，並依照公路法77條開罰9萬。

公運處主秘楊欽文表示，針對刷公車前十名卡片都有定期稽查，核對刷卡紀錄，若發現特定集中某一條路線，會清查有沒有特定車輛，假設發現有異常，就會跟公車業者調閱行車影像，因此後來發現駕駛是自己在刷，而司機表示自己想轉賺載客獎金。

楊欽文說明，捷運公司結算定期票，統計收進來的錢，以及支付給各業者的差額，若不夠再請，北市府再用公務預算給公車業者，駕駛想要投機取巧，但已將請款資料剔除，請業者向駕駛警告、並加強教育訓練 。