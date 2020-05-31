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男神的逆襲…高嘉瑜嘴巴「破3個洞」　粉絲灌爆：唸一千次玄彬對不起

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▲▼玄彬、高嘉瑜。（合成圖／翻攝自玄彬官網、記者林敬旻攝）

▲玄彬、高嘉瑜。（合成圖／翻攝自玄彬官網、記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜大讚同黨立委蔡易餘激似南韓男神玄彬後，引起網友瘋狂討論！而這番言論也讓她吃足苦頭，嘴唇一次破了3個洞，有網友留言笑稱「應該是講幹話的報應，母湯。」

高嘉瑜日前建議開徵「肥胖稅」，認為可藉此改善全民健保的財務狀況，身材圓潤的蔡易餘則被點名要課稅。事後，高嘉瑜接受媒體訪問時表示，蔡易餘當初是像玄彬，現在像北韓領導人金正恩，「確實差滿遠的，但都是在北韓。」

▲▼玄彬、蔡易餘。（圖／記者黃克翔攝、翻攝蔡易餘臉書）

▲▼玄彬、蔡易餘。（圖／記者黃克翔攝、翻攝蔡易餘臉書）

但這樣的讚美讓蔡易餘趕緊澄清，「哪有啊！過去就書呆子啊！很認真讀書。不像玄彬！」高嘉瑜31日則在臉書PO文表示，遭受「玄彬的逆襲」，嘴唇一次破3個洞，生不如此，並開玩笑的說「是唱歌太好聽的代價嗎？」

▲▼民進黨立委高嘉瑜讚蔡易瑜像玄彬，嘴巴立刻破了3個洞。（圖／記者林敬旻攝、翻攝高嘉瑜臉書）

▲民進黨立委高嘉瑜讚蔡易瑜像玄彬，嘴巴立刻破了3個洞。（合成圖／記者林敬旻攝、翻攝高嘉瑜臉書）

網友看到貼文後留言，「可能是亂稱讚，詆毀玄彬吧」、「應該是講幹話的報應，母湯」、 「唸一千次玄彬對不起也許就會好..」、「妳想想最近484有說錯話」、「施主善哉，可能是妄語的後果吧！（說某人像玄彬），阿彌陀佛」，還有網友說，「據說火氣大就會破洞，唯一治療方法─不要唱歌」。

另外也有網友獻出妙方，「看牙醫點藥比較快好」、「要多休息，作息要正常，少吃油辣」、「去牙科擦藥，很快就會好了！」、「吃奇異果幾顆就好了嚴重吃3顆，3次就就OK」。

▲▼網友留言回應高嘉瑜嘴破。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲網友留言回應高嘉瑜嘴破。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

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