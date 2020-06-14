同台「立院玄彬」吳怡農尬笑ok　蔡易餘：到人家主場要乖乖的

▲蔡易餘笑說，能在吳怡農旁邊當啦啦隊就不錯了。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

民進黨立委蔡易餘年輕照片曝光，被同黨立委高嘉瑜稱是「立院版玄彬」，引起許多討論。蔡易餘今（14日）和人氣超高的民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農同台推廣米食說，能站在吳旁邊當啦啦隊就很開心了。

台灣良好農業規範發展協會今在台北希望廣場舉行「原來米可以這樣吃」暨節能減碳宣導活動，先到的蔡易餘被媒體追問「立院玄彬」一事，他說有努力，但沒很大效果，想到回玄彬時期，但看來是回不去了。是否緊張和另一個歐巴吳怡農同台？蔡易餘說很期待可以一起推廣，不過，吳應該會有很多農夫農婦。

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媒體問吳怡農是健身健將，會想要討教幾招？蔡易餘笑說不會自討沒趣，在旁邊當啦啦隊就很高興了。接著聽到媒體問是否也有「餘夫餘婦」？蔡易餘一時沒想到問是韓國瑜？旁人提醒，蔡才笑說「自己也是餘」，但到人家主場，自己還是要乖乖的。

▲吳怡農、蔡易餘兩人同台推廣米食。（圖／記者許展溢攝）



接著到現場的吳怡農被問今天有韓版玄彬到場？吳笑了笑說自己剛來，滿臉問號，並轉頭看了看，記者問高嘉瑜說蔡易餘是立院版玄彬，吳說了「喔」，笑著說ok，才說蔡易餘最近好像在做水上活動，可以再請教他。

另外，雲林縣長張麗善日前表示，想請前高雄市長韓國瑜到雲林縣府擔任顧問，蔡易餘表示，以他們兩人出身脈絡去看，一定會有政治考量，現在韓沒當高雄市長，回到雲林理所當然，假設韓真的接下顧問，其實也沒有大家想的那麼複雜和突兀，因為韓也是需要一個新舞台，和東山再起的機會。

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