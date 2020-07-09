1280「破萬」神人路線曝！3人持北捷月票「上上下下近1千次」　每小時搭3次

▲台北捷運悠遊卡推出1280月票。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

北捷1280月票「破萬常客」曝光！北市公運處主祕楊欽文9日受訪表示，將重複出現的破萬卡分析，其中有3張卡比較常出現，其中有1張是公車為主，另有2張使用捷運為主，他們坐2站、3站就下車，過10幾分鐘後，繼續下個行程，路線很發散，涵蓋各行政區，不太像是通勤。

台北市長柯文哲上任力推「雙北1280定期票」，讓旅客搭乘雙北捷運、公車「吃到飽」，日前他發現有民眾搭到破萬元，忍不住好奇「奇怪，這個是誰？何方神聖？要查一下。」北市府公共運輸處初步調查，發現破萬元的月票，每月多在1、2張，最高曾一個月有8張破萬。

公運處綜合規劃科科長朱宸佐表示，第一位搭公車居多，幾乎近9成都是搭公車，一小時就換了3、4次，一個月做了900多次，將近千次，平均一天要搭30幾次，以一般人活動10小時來算，坐公車換車頻率非常頻繁，無法判斷有特定的目的地或行為，像是購物、上課或任何行為，無法歸納他的軌跡。

朱宸佐說，該名乘客從早到晚幾乎每天都這樣坐，停留的時間都很短暫，中間還是有隔1個小時、2個小時，時間不長，路線橫跨雙北，以他的路線來看一定不是上班族通勤，比較像是興趣搭公車，像到處坐公車、到處看看，初步認定沒有違規使用狀況。

朱宸佐說明，第二位與第三位「破萬常客」狀況非常類似，主要都是搭捷運，兩位在30天內搭乘600多次捷運，平均1小時就要進出2次捷運站，例如從龍山寺搭到善導寺，再從善導寺搭到國父紀念館，不停地出站、進站，一天要搭捷運20幾次，而他們搭公車只搭1、200元，比對時間與軌跡後，也認定他們未有違規使用狀況。

朱宸佐補充，去年5月曾經出現一個月有8名破萬乘客，比較特別，平均一個月只會出現1、2位破萬乘客，就連上述的「破萬常客」也不是每個月都出現，由於他們並未違法定期票使用規定，但呼籲盡量合理使用。