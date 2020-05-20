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藍委提修法防N號房！蔡易餘：女星拍裸照算不算猥褻？有些人就喜歡被看私處

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▲▼蔡易餘接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

▲立委蔡易餘。（圖／記者呂佳賢攝）

政治中心／台北報導

立法院司法法制委員會20日針對南韓「N號房」事件，討論相關刑法修正案。國民黨立委吳怡玎提案修正《刑法》235條之一，不過立委蔡易餘認為，猥褻在刑法上定義不明確，獎勵制度會導致競相檢舉，但有些人自己就是喜歡被別人看到私處，怎麼能把這樣的次文化說是錯誤？

面對南韓日前發生震驚全球的「N號房」事件，立法院20日召開司法法制委員會，討論相關刑法修正案。吳怡玎提案修正刑法235條之一，要針對散布、播送、販賣猥褻圖文影音，增加檢舉人制度，以及給檢舉人獎勵等。

吳怡玎提到，在賄選方面也有檢舉人保護跟獎勵，如果說犯罪行為人或加害人是集團組織的話，那檢舉人會受到相當威脅，所以保護是有一定的必要；而她也是贊成給檢舉人獎勵，因為一般人心態是不要惹事，所以獎勵是有其必要。

吳怡玎的提案引起立委正反聲浪，蔡易餘劈頭就表達自己與吳怡玎看法不一。蔡易餘說，社群網路上散播猥褻文字等行為滿多的，但問題在是否有實際侵害受害人感受，且猥褻要如何認定？此外，獎勵制度未來在社群網路中，恐怕會淪為競相檢舉，這恐怕會讓法務部未來承接案件時，無法負荷這麼高的檢舉量。

蔡易餘強調，刑法對於猥褻定義非常不確定，如果一些女星過去拍攝裸體、暴露私處等圖文影音，那算不算猥褻圖片？嚴格定義的話，這種也算是猥褻；但如果也算猥褻的話，那就是檢舉然後給法務部，法務部再去跟被害人求證算不算猥褻，「所以猥褻定義是非常大，且大到我們無法想像的。」

另外，蔡易餘也提到，明文規定的檢舉，警察、檢察官或調查局都必須立案，跟現行檢舉不一樣，現行檢舉是告知檢察官、警察有這樣的狀況，然後由警察覺得這涉及到被害人權益受損才立案發動，這是有判斷權。

蔡易餘說，但如果用明文檢舉，等於是每一個檢舉案都要立案，例如大家都知道交通違規有所謂「檢舉達人」，檢舉達人每一件都讓警察必須立案處理，不立案還會出問題，這是有強度的落差。

事實上有很多人是喜歡暴露給別人看！社會就是存在這些人！」蔡易餘提到，所以設有了一條線，就是如果被害人自己都不希望，結果其他人去散布，那就是違法，但「如果被害人自己覺得喜歡被人看私處，那怎麼可以把這樣的次文化去說是錯誤的？

最後吳怡玎所提的《刑法》235條之一修正草案，因為朝野沒有共識，所以保留至朝野協商。

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蔡易餘吳怡玎立法院司法法制委員會刑法N號房

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