北捷月票搭破萬被查水表　網翻「1280霸主比賽」驚呼：去年冠軍被超越！

▲台北捷運去年舉辦1280月票霸主比賽。（圖／翻攝台北捷運網站）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲日前表示，發現有人持北捷1280月票搭乘破萬元，並揚言要查出是「何方神聖」，引發網路熱議。對此，有網友在批踢踢上翻出，北捷曾舉辦「尋找1280CP霸主」，並反問今年還辦嗎？還是已經辦了？

柯文哲上任力推「雙北1280定期票」，讓旅客搭乘雙北捷運、公車「吃到飽」，日前他發現有民眾搭到破萬元，忍不住好奇「奇怪，這個是誰？何方神聖？要查一下。」北市府公共運輸處初步調查，發現破萬元的月票，每月多在1、2張，最高曾一個月有8張破萬。

然而，1280搭破萬的消息在網路上引發熱熱議，有網友在批踢踢上討論，「大家有參加1280定期票霸主比賽嗎？」只可惜這是去年的活動了，今年還會辦嗎？還是說...已經辦了？

有網友回文表示，「不是已經有個無冕王者了嗎？」、「到底多閒才會想去參加這活動」、「今年冠軍一定有超越去年冠軍，不然阿北怎麼這麼生氣」、「虧你能找到這活動XDDDD 已經有冠軍了阿，但被翻舊帳」、「參加比賽得冠軍，被人公審，柯憐哪」。

事實上，北捷去年的確舉辦過此活動「1280就要這young玩」，參加者於活動期間2019年7月1日至7月30日，使用悠遊卡設定1280定期票並搭乘指定之雙北交通運輸工具次數最高之前10名，就可獲得1個月份之定期票。

▲北捷推出1280月票，可無限次搭乘雙北捷運、公車。（資料照／記者林敬旻攝）