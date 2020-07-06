1280月票搭到「3千元以上」的旅客要查軌跡　柯文哲：不會違反個資法

▲柯文哲出席「台北疫情後經濟轉型論壇」。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲上任後力推雙北1280定期票，不過柯文哲6日上午在會議中質疑民眾搭到1萬元是在做快遞，要求研究搭乘3千元以上旅客軌跡。對此，柯文哲下午出席論壇受訪表示，畢竟是少數，不用為一個兩個修改閘門設計、程式重改，只是說資源還是要合理使用，他強調清查不會違反個資法。

柯文哲說，1280政策當時議會有規定試辦兩年後要做檢討，所以從今年4月陸續做檢討，有初步統計數字，大概政策還是相當成功，至於搭乘公共運輸比例超過40%，只是說資源還是要合理使用，「如果1280給我坐1萬多元」，他強調「不要緊張，我們在查還是會注意個資法，不會違反個資法」。

至於如何防堵？柯文哲認為，原則上是簡政輕稅，不會為了防止漏洞搞得很複雜，因為畢竟是少數人，不用為1個、2個人修改閘門、設計、程式重改，他看一看也沒有講話，不過還是要研究 ，只是看到統計發現大概有幾個人使用超過1萬塊。

交通局願運管科長廖苑伶說明，北捷平均27至28萬張使用1280月票，每個月搭乘超過3千者有超過4千張，約佔1~2%，北捷單程最高65元，而新北公車有三段票以上路線，因此會有搭乘超過3千的情形，都還算可以理解的範圍，超過1萬確實比較特殊。