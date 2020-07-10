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北捷公益列車開到花蓮！下戰帖挑戰國小足球隊　被「完勝」全場嗨翻

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▲▼北捷董事長李文宗、績優員工林樺總與瑞北國小學生合照。（圖／台北市政府提供）

▲北捷董事長李文宗、績優員工林樺總與瑞北國小學生合照。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司「走近偏鄉 走入北捷」公益活動列車開到花蓮縣！9日北捷董事長李文宗率隊前往花蓮縣瑞穗鄉瑞北國小，由瑞北國小畢業的績優員工林樺總，現身分享成長經驗和工作點滴；李文宗更與瑞北國小進行足球PK賽，趣味橫生歡笑不斷，最終由瑞北國小足球隊完勝北捷代表隊，為活動畫下溫馨又完美句點。

瑞北國小學生喊著「阿宗伯」的李董事長，在活動一開始即說明，台北捷運在全世界軌道運輸相當有名，也擁有名列前茅的佳績；是台北驕傲也是台灣驕傲，但北捷成就來自社會大眾支持，現在當仁不讓回饋社會，拉近偏鄉與北捷的距離。於今年首度規劃「走近偏鄉 走入北捷」活動，透過績優原住民員工，帶領北捷走入原鄉地區。

▲▼績優員工林樺總與瑞北國小學生合照。（圖／台北市政府提供）

▲績優員工林樺總與瑞北國小學生合照。（圖／台北市政府提供）

目前擔任環狀線隨車站務員領班的林樺總，進入公司的這8年多來，在崗位上認真負責，自花蓮縣瑞北國小畢業，二話不說接下活動第一棒，回到母校與小學弟小學妹們零距離接觸，大方分享自己的成長、求學及求職過程。

道地布農族出身的林樺總，回到故鄉踏進小學校園，心情既放鬆又感動。林樺總與瑞北國小師生輕鬆話家常，聊到畢業後第一份工作是郵差，考取分發至宜蘭，跑遍了礁溪各個角落，認識不同於花蓮的美麗風情。現場舉行簡單的「辨臉」項目，原來是指認出哪個學生是同學的小孩，他大笑說「根本認不出來」，比當爸爸媽媽的老同學還帥氣、還漂亮！另外也秀出國小畢業證書，只為了證明優秀瑞北子弟不容含糊。

▲▼北捷公益列車開到花蓮。（圖／台北市政府提供）

▲北捷公益列車開到花蓮。（圖／台北市政府提供）

李文宗早就聽聞瑞北國小的足球威名，親下戰帖「挑戰」足球隊員，凡突破守門員「阿宗伯」嚴密防線，只要踢進一球，即可獲得一份精美小禮物「聲光回力電聯車」。只見瑞北國小足球隊隊員勢在必得，為了踢進球門、贏取漂亮成績，仍不忘拉著大家作暖身操，之後瑞北國小足球隊與北捷代表隊盡情在操場上跑跳，每踢進一球，現場響起熱烈歡呼聲，由瑞北國小足球隊拔得頭籌。

為慶祝公益元年首發活動，台北捷運公司推出「花東學童來台北FUN放暑假」優惠，自7月15日至8月31日，花東地區國小以下學童，憑學生證或身分證明文件，可免費搭乘貓空纜車及免費兌換兒童新樂園專案優惠券1張。

「走近偏鄉 走入北捷」活動，造訪的學校分別是台東賓朗國小、大南國小、利嘉國小及花蓮光復國小、瑞北國小等5所。暑假中，北捷將邀請這5所小學的師生代表，北上度過3天2夜的北捷獨家體驗行程。包含設施媲美度假飯店的「北投會館」、體驗熙來攘往的「台北車站」、透過互動遊戲學習逃生本領的「逃生體驗營」、搭乘「貓空纜車」翱翔於山林溪谷之間鳥瞰動物園美景，還有免費無限暢玩小朋友最愛的「兒童新樂園」。

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