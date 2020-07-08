影／勇往直前！「最小香燈腳」羅小妹四度動刀　隨白沙屯媽走60公里

▲白沙屯媽祖進香團今年最小香灯腳羅小妹妹，與舅舅一同踏上祈福進香之路進入北港。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全國徒步進香行程最遠的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣，渡過大安溪、大甲溪、大肚溪、濁水溪等中部溪流，信眾跟隨進行9天8夜長途跋涉，一名來自花蓮的6歲羅小妹妹小小的手牽著舅舅就跟著進香人群前進，羅小妹將再度進行手術，想在開刀前跟隨進香祈求媽祖保佑平安。

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據了解，羅小妹妹左耳不明原因罹患蜂窩性組織炎，2019年至今已經開過3次手術，將於本月10日進行第4次手術，想在開刀前祈求媽祖保佑平安，羅小妹與舅舅坐火車從花蓮到苗栗，跟隨媽祖隊伍徒步走到北港朝天宮，身上背著「祈求媽祖保佑我手術順利，勇往直前」牌子，一路上許多人也為他們加油打氣、祈福。

▲羅小妹跟著舅舅搭車到雲林跟隨白沙屯媽進香，從西螺走到北港朝天宮一路數十公里努力前進。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，舅舅王志剛和6歲的小姪女羅小妹妹感情很好，羅小妹妹2019年從幼兒園畢業剛要升小一時，身體不適竟檢查出罹患嚴重的急性蜂窩性組織炎，雖已開過三次刀但將於7月10日進行第四次手術；昨日羅小妹跟著舅舅搭車到雲林跟隨白沙屯媽進香，從西螺走到北港朝天宮約60公里路程，今日順利抵達北港。羅小妹舅舅表示，今晚將夜宿北港，明日上午送白沙屯媽祖出城後隨即返回花蓮。

▲羅小妹跟著舅舅搭車到雲林跟隨白沙屯媽進香，從西螺走到北港朝天宮一路數十公里努力前進。 （圖／翻攝自Facebook／白沙屯媽祖北港進香gps）



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