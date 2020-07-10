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魔女的條件花蓮版！師生課後七星潭「野戰3回合」　國三男被分手…痛曝師生戀

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▲▼關係，互動，情侶，交往，人際關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在花蓮某國中擔任代課老師的郭姓女子，與國三男學生戀愛進而發生關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／花蓮報導

在花蓮某國中擔任代課老師的郭姓女子，在15歲男學生阿漢（化名）的主動追求下，答應與他交往，2人成為男女朋友後共計發生5次關係。某日，阿漢因老師提出分手心情低落，遂把師生戀一事全向輔導老師說。事件曝光，郭女被依法判處有期徒刑10月，但法官考量2人過去是情侶關係，郭女並非「狼師」，予以緩刑3年。

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▲買房,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲國三男學生阿漢（化名）與郭姓女老師在租屋處發生過2次性關係。（圖／取自免費圖庫Pexels）

郭姓女子先前在花蓮某國中擔任國文代課老師，國三男學生阿漢因非常喜歡郭女，主動展開追求，2人進而成為男女朋友。2018年8月至9月間，郭女和阿漢2次在出租套房內發生關係，同年11月7日21點許，2人又於七星潭海灘及涼亭野戰，一個晚上總計發生3次關係。

後來郭女與阿漢分手，阿漢因心情不佳、情緒非常低落，遂將與國文老師戀愛的事情全跟輔導老師說，師生戀就此曝光，郭女被移送法辦。警詢及檢方偵查時阿漢均表示，他與老師一共發生9次性行為，但郭女否認，辯稱只有5次。

法庭上郭女坦承錯誤，花蓮地院認為，郭女身為老師本應盡為人師表的責任，然卻一時失慮與學生發生關係，行為實在不應該，但考量最初是阿漢主動追求，且案發時男學生也將滿16歲，心智發展已達一定程度，審結依「對於14歲以上未滿16歲之男子性交」共5罪，各處郭女有期徒刑3月，合併應執行10月，另因她情況並非一般社會所稱的「狼師」，再予以緩刑3年，緩刑期間須付保護管束。全案仍可上訴。

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