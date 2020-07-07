「罷免林智鴻」總部正式開張　林：我會直球對決，不像韓國瑜



▲罷免林智鴻總部開張，門口滿了不少罷免文宣 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

自從前高雄市長韓國瑜被罷免後，各地民代被罷免聲浪四起，罷韓大將之一的鳳山區市議員林智鴻，也被點名，且罷免總部7日正式開張，罷免發起人表示，就是不滿他在議場上的表現，是作秀當鬧劇，認為民選議員應對選民負責。對此，林智鴻也回應了，他說：「我會充分尊重公民提出罷免的權利，我不會像韓國瑜一樣打壓公民權，我會直球對決。」

韓國瑜遭罷免之後，也開始加速各地的罷免行動，繼頭號被點名罷免的時代力量市議員黃捷及民進黨議員陳致中後，包含時力議員林于凱，民進黨市議員康裕成、鄭孟洳、何權峰，高閔琳、黃文益，以及林智鴻也都成了被鎖定罷免對象，而罷免林智鴻的總部也於7日正式開張，此點原先也是罷免黃捷的第二據點，也是一間燒烤餐廳。

▲罷免林智鴻總部開張 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷免林智鴻發起人好好姊表示，會想罷免他主要的理由，就是因為他的質詢目的不在質詢，她說：「這完全是作秀，當鬧劇再演，民選議員要對選民和選票負責，監督市府，提出合理建設性的建議，但他以小學堂方式，這不是浪費質詢時間嗎？」

發起人表示，總部7日才算正式開張，但已經有幾百人前來簽署連署提議書，因為大家都對於他的質詢表現不滿意，沒提出建設性發言，質詢讓人傻眼，好好姊說，上了議場上沒有顏色就只能有這個城市。

至於怕不怕影響生意？好好姊說，這個地方一開始是罷免黃捷第二連署點，但因為大家建議，地方都租了就開餐廳，有共同理念一起聊天用餐才比較愉快，從2月份就租下來，餐廳5月開張，不是因為韓國瑜被罷免才存在，也不是起鬨，就是想罷掉他，選其他真心想為人民服務的人，不是為政黨服務的。

▲高雄市議員林智鴻 。（圖／記者洪正達攝）

對此，林智鴻則回應：「我擔任議員，始終本於初心，監督市政、為民服務，不曾有一天懈怠，我相信也尊重市民的選擇，我無畏無懼。我會充分尊重公民提出罷免的權利，我不會像韓國瑜一樣打壓公民權，也不會像韓國瑜一樣閃躲，出奧步叫大家不去投票以及利用監票手段製造恐慌，破壞民主價值，我會直球對決。」

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