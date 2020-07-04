宜蘭第一起！中華村長同意採礦　村民怒投罷免257票成功罷免

▲員山鄉中華村長許正東（如圖）被寫下宜蘭罷免歷史，村民以257同意票將他請下台。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭第一起村長罷免投票4日登場，村民對未積極反對採礦的第21屆員山鄉中華村長許正東進行罷免投票，上午投票即湧人潮，罷免案投票公民為586人，若同意罷免多過不同意，且同意票達147票以上（586人的25％）將罷免過關。投票結果在下午4時30分許揭曉，同意罷免257票、不同意137票、無效票3票，總計397票，許正東被請下台。

▲▼宜蘭員山鄉中華村長許正東罷免案，4日投票結果同意257票、不同意137票、無效票3票，總計397票。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

第21屆員山鄉中華村長許正東罷免投票公民586人，投票統計在下午4時30分許揭曉，同意257票（占全村公民數百分比43.85%）、不同意137票、無效票3票，總計397票，總投票率達67.74%。

對於罷免投票的結果，許正東低調表示，這次投票「不能接受也要接受」，尊重選委會的決定，且罷免門檻太低，會有骨牌效應。

宜蘭員山鄉中華村阮姓村民以在永侒採礦案中，村長許正東反而透過鄰長會議要和廠商談回饋相關事宜，實不適任村長職務，及在宜縣府的國土規畫公聽會中發表贊成永侒公司採礦的言論，向宜蘭縣選委會提出罷免提議案並獲得通過舉行罷免投票。

村民說，實在是因村長未積極反對採礦，他們才火大投票。

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