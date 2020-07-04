　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宜蘭第一起！中華村長同意採礦　村民怒投罷免257票成功罷免

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲員山鄉中華村長許正東（如圖）罷免案投票人數公告為586人，147同意票定生死。（圖／記者游芳男攝）

▲員山鄉中華村長許正東（如圖）被寫下宜蘭罷免歷史，村民以257同意票將他請下台。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭第一起村長罷免投票4日登場，村民對未積極反對採礦的第21屆員山鄉中華村長許正東進行罷免投票，上午投票即湧人潮，罷免案投票公民為586人，若同意罷免多過不同意，且同意票達147票以上（586人的25％）將罷免過關。投票結果在下午4時30分許揭曉，同意罷免257票、不同意137票、無效票3票，總計397票，許正東被請下台。

▲▼宜蘭員山鄉中華村長許正東罷免案，4日投票結果同意257票、不同意137票、無效票3票，總計397票。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭員山鄉中華村長許正東罷免案，4日投票結果同意257票、不同意137票、無效票3票，總計397票。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭員山鄉中華村長許正東罷免案，4日投票結果同意257票、不同意137票、無效票3票，總計397票。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

第21屆員山鄉中華村長許正東罷免投票公民586人，投票統計在下午4時30分許揭曉，同意257票（占全村公民數百分比43.85%）、不同意137票、無效票3票，總計397票，總投票率達67.74%。

對於罷免投票的結果，許正東低調表示，這次投票「不能接受也要接受」，尊重選委會的決定，且罷免門檻太低，會有骨牌效應。

宜蘭員山鄉中華村阮姓村民以在永侒採礦案中，村長許正東反而透過鄰長會議要和廠商談回饋相關事宜，實不適任村長職務，及在宜縣府的國土規畫公聽會中發表贊成永侒公司採礦的言論，向宜蘭縣選委會提出罷免提議案並獲得通過舉行罷免投票。

村民說，實在是因村長未積極反對採礦，他們才火大投票。

►貝膚黛瑪潔膚液2大瓶888元！溫和但卸妝力夠狂　痘痘不再上門

►其他人也看了這些...

►快訊／宜蘭保釣夜襲！宜蘭保釣志士搭船出港　遭攔僵持

►保釣行動夜襲失敗！派50隻國旗鴿想空降捍主權　沒出港就被攔

►保釣志士夜襲！載50鴿繫「頭城釣魚台路一號」門牌　無船員證出不了海

ET快訊
快訊／AOA智珉公開道歉！後悔「都是我做不好」
買好市多被「一物二刷」..男子難得檢查卻氣炸！釣出大量苦主
宜蘭第一起村長罷免案！257票成功罷免中華村長「原因曝光」
準備接13億威力彩！這「3星座」運勢5顆星　第1名財運旺到爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共機7月首度擾台 ！空軍證實：闖入我西南空域遭廣播驅離

羅智強酸重啟駐關島辦事處「好棒棒」：當年是哪個豬頭部長關閉的？

倒數42天！江啟臣率立委議員衝基本盤　李眉蓁：高雄這一戰不是玩假的

國民法官制惹議　台派社團反對臨時會處理草率上路

國台辦嗆驅逐記者後果自負　民進黨：不懂新聞自由還敢說三道四

宜蘭第一起！中華村長同意採礦　村民怒投罷免257票成功罷免

英放寬「台人入境管制」　政府高層曝：下一波「對台鬆綁」是這2國…

罷捷鄉民建議她去演《戲說台灣：白眼妖》　黃捷：我超愛看！好像可以哦

共機今年17度擾台　國防院：中共藉「機」回應台美關係升溫

蔡英文：媽祖信仰是台灣度過一次次挑戰的重要原因

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李玉璽「玩遊戲好強」得意到挑釁KID XD　黃隊一片喝采...黃鴻升喊他小寶貝

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

金秀賢腹肌徐睿知摸到最後一秒　大雨中為她披外套..心動的開始❤️

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

學主人做瑜珈、聽指令秒「融化」　超狂3D動畫師把寶可夢融入日常

共機7月首度擾台 ！空軍證實：闖入我西南空域遭廣播驅離

羅智強酸重啟駐關島辦事處「好棒棒」：當年是哪個豬頭部長關閉的？

倒數42天！江啟臣率立委議員衝基本盤　李眉蓁：高雄這一戰不是玩假的

國民法官制惹議　台派社團反對臨時會處理草率上路

國台辦嗆驅逐記者後果自負　民進黨：不懂新聞自由還敢說三道四

宜蘭第一起！中華村長同意採礦　村民怒投罷免257票成功罷免

英放寬「台人入境管制」　政府高層曝：下一波「對台鬆綁」是這2國…

罷捷鄉民建議她去演《戲說台灣：白眼妖》　黃捷：我超愛看！好像可以哦

共機今年17度擾台　國防院：中共藉「機」回應台美關係升溫

蔡英文：媽祖信仰是台灣度過一次次挑戰的重要原因

台東縣府舉辦迷你棒球師資研習　小聯盟紅襪球員劉致榮任一日助教

5G開台「4G速度會變慢」？　電信業者回應了

驚見「知名男演員」低調當店員　蕭秉治也無預警現身賣場...現場秒被塞爆！

梁赫群昔日恩師批他「短視近利」　為賺快錢甘當小丑

吃完會痛風！萬華文青粥品新開張　超狂「海味粥」豪放2隻螯蝦、滿滿蛤蜊

指考數甲鑑別度高「無明顯送分題」！試題不分程度重基礎觀念

共機7月首度擾台 ！空軍證實：闖入我西南空域遭廣播驅離

獨／女傳銷商吸金26億遭羈押　「有盡力賠償損失」法官竟裁定2萬元交保

YAMAHA「冒險越野重機」歐洲亮相！Tenere 700致敬2連霸賽車

CBA／劉錚14分7籃板5抄截無用　廣廈「浙江內戰」吞敗

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

政治熱門新聞

中華村長同意採礦　村民257票罷免

侯友宜「自己捷運自己營運」：已與北捷商討解約

15日才要實彈射擊魚雷！2艘靶船竟遭「提前擊沉」

東南衛視2記者違規！文化部說明了

宜蘭村長罷免投票湧人潮　147票可讓村長走人

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

張益贍改行Uber Eats外送　一週賺1萬5

東南衛視在台政論「通告費」曝！　唯一綠營來賓談賴清德被剪

張益贍開Uber外送粉專　蔡宜芳默默按讚

鄭文燦母親今告別式！政商高層到場弔唁

藍委爆北捷運熱像儀還是「看光光」

地下道填平又拆？韓粉批：高雄市怪現象

快訊／陳菊臨時取消拜會立法院！

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

更多熱門

相關新聞

罷捷鄉民建議她去演《戲說台灣：白眼妖》

罷捷鄉民建議她去演《戲說台灣：白眼妖》

罷免時代力量高雄市議員黃捷如火如荼進行中，黃捷3日晚間在臉書開直播，主動提到罷捷問題，表示最近收到不少支持者建議她要吃素、剪短髮，就能躲過罷免危機；而要罷免她的人也有給她下一份工作的建議，就是要她去當演員，演《戲說台灣》，而角色就是白眼妖。不對過於罷捷行動，黃捷表示，其實一直都不擔心，反倒認為罷捷的文創小物還蠻有創意。

宜蘭村長罷免投票湧人潮　147票可讓村長走人

宜蘭村長罷免投票湧人潮　147票可讓村長走人

保釣志士夜襲！　無船員證…出不了海

保釣志士夜襲！　無船員證…出不了海

不背黑鍋！　岸巡：船長船東獲知擅自被掛保釣布條才拆下

不背黑鍋！　岸巡：船長船東獲知擅自被掛保釣布條才拆下

休旅車自撞分隔島　陷入火海2人逃生

休旅車自撞分隔島　陷入火海2人逃生

關鍵字：

宜蘭中華村長許正東罷免

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

落跑吃拉麵！她被確診204人要隔離

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

太像亡妻！他竟性侵女兒：我已愛上她

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

快訊／KIMIKO結婚了！

20年「懷孕8次流產4次」淪生子機器！華夫人嫁豪門悲劇

72歲老翁拋妻養小三40年！死後兒女復仇「拖出棺材鞭屍」

更多

最夯影音

更多
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李玉璽「玩遊戲好強」得意到挑釁KID XD　黃隊一片喝采...黃鴻升喊他小寶貝

李玉璽「玩遊戲好強」得意到挑釁KID XD　黃隊一片喝采...黃鴻升喊他小寶貝

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面