陳其邁喊上任要恢復「大港開唱」　曾批「大港開幹」的李眉蓁回應了

▲高雄市長補選參選人（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選投票將於8月15日登場，藍綠交鋒不斷，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁表示，如果他當選將會恢復大港開唱，而對手李眉蓁其實曾對大港開唱做過質詢，當時還播放大港開唱爆粗口的演出片段，質疑「大港開唱變大港開幹」，如今她對大港開唱是否復辦，也首度做出回應。

「大港開唱」在高雄舉辦了11年的演唱會，去年宣布停辦。民進黨高雄市長補選參選人陳其邁6日與閃靈樂團主唱林昶佐、滅火器樂團主唱楊大正前往剛啟用的大港橋，他在現場宣布，若成功當選，會恢復舉辦大港開唱。

不過，其實國民黨市長補選參選人李眉蓁曾在去年質詢時，質疑「大港開唱變大港開幹」，還撥出在舞台上粗口的影片，而現在被問到對大港開唱什麼看法，如果當上市長後想要恢復嗎？李眉蓁表示：「流行音樂包括藝文活動是我一直覺得要推動的，當然更重要的市政我們也繼續推動。她說：「未來我也是會支持大港開唱，支持所有藝文活動。」記者追問所以會支持大港開唱重新復辦？李眉蓁則說：「這個我們會討論，一定會有流行藝文活動。」

而民眾黨市長補選參選人吳益政則發出聲明，認為「大港開唱」是知名的私人品牌資產，政府資源是否持續挹注，應該公開理性討論，而不是把續辦與否變成政治對立的議題。在高雄市政府長年支持下，「大港開唱」作為一個獨立自主的品牌，已經與高雄市的城市意象產生連結。高雄市政府可在財政能力範圍內，繼續全力支持既有品牌發展，不僅如此，還要向下扎根投資。因此，當選市長後，會大力補助藝文活動，甚至參與投資，並會堅持尊重藝術叛逆的精神。