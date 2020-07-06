獨／罷免陳致中「5字天書」曝　驚見出頭鳥！女神議員「沒那麼好寫」秒懂了

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市前市長韓國瑜遭到罷免，部分綠營民代也面臨相同命運，其中高雄市議員陳致中也是其中一位，目前罷免陳致中的發起人透露連署書的數量已經破萬，不過為了要達成「連署書」的成功率，連署處還特別在牆上標示「鳳、鎮、華、樓」寫法的正確性，其中鳳字還有兩種版本，難怪同樣也是面臨罷免的高雄市議員黃捷曾經說：「沒那麼好寫」。

▲罷免陳致中連署處 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷免陳致中連署處的牆壁就貼了5字地雷，提醒民眾正確寫法 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷免陳致中連署處的牆壁就貼了5字地雷，提醒民眾正確寫法 。（圖／記者吳奕靖攝）

走進罷免陳致中的連署處，就看到牆壁上貼了五個字，分別為「鳳、鎮、華、樓」，其中鳳字還有2種不同寫法，原來這是民眾容易寫錯的關鍵字，罷中發起人楊小姐說：「這5個字我們當成大地雷，看到這兩個鳳，我們會以身分證為主，但是我們在書寫習慣上，常常會凸出去，就會變成了出頭鳥，或是有人在下面四個點，都會畫成一橫，這些都是中選會不允許的」。為了這些錯字，讓罷中志工不但要一一查核之外，還浪費了很多紙張。

另外像是「鎮」字，旁邊的真裡頭應該是要三畫，但是往往會有人只寫兩橫，或是一槓來帶過，另外華字是要求要正楷，雙十必須要分開明確，樓這個字「通常都已經寫F已經寫習慣，不知道該怎麼寫，要不然就是寫簡寫」。就怕民眾會寫錯，造成連署書無效，畢竟罷免份數的門檻並不低，每一份都很可貴，至於罷中連署書目前份數，發起人僅透露已破萬份，但詳細數字將等到整理完畢之後再公開。

▲罷免陳致中連署處的牆壁就貼了5字地雷，提醒民眾正確寫法 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷免陳致中連署處的牆壁就貼了5字地雷，提醒民眾正確寫法 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷免陳致中連署處的牆壁就貼了5字地雷，提醒民眾正確寫法 。（圖／記者吳奕靖攝）