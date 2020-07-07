遭酸「有信心還要帶職參選？」　李眉蓁反嗆：不像民進黨落選還有大官做！

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選投票將於8月15日登場，藍綠交鋒不斷，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁在總質詢時，自信大喊：「8月15日後不是民進黨做市長，是我李眉蓁當市長。」陳其邁忍不住表示，對選舉有信心為何要帶職參選？李眉蓁反酸，「我一直都在高雄，我也沒有像民進黨，落選了還有大官做。」

▲國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁到市場拜票。（圖／記者洪正達攝）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁6日以高市議員身分，在高市議會進行總質詢，她一開場就有自信的說：「這次可能是我最後一次總質詢，未來可能會坐在楊代理局長的位置」，更在質詢勞工局長時狠嗆：「我看你應該是搞錯方向，8月15日後不是民進黨做市長，是我李眉蓁當市長。」

此話一出後也引發熱議，對手民進黨參選人陳其邁則認為，假如她對選舉有信心，為什麼還要帶職參選？一方面要當議員的工作，一方面又要競選。而李眉蓁7日回應此事，則反酸說：「2020民進黨立委選舉時有8位立委帶職參選，難道陳其邁沒有告訴他們嗎？我本來就是高雄市議員，現在還在開會期間，我本來就是盡我的責任，而且我一直都在高雄，我也沒有像民進黨，落選了還有大官做。」