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王浩宇證實「被自己叔叔罷免」　掀家醜「內幕」…反嗆：兩次當選不靠你

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▲王浩宇貼文「議員沒有資格辱罵公務員」挨告，檢方偵結不起訴。（圖／資料照片）

▲王浩宇遭自己的叔叔罷免。（圖／資料照片）

記者蔡文鈴／綜合報導

桃園市議員王浩宇面臨罷免危機，近日有爆料指出他的叔叔邱仁德表態加入罷免行列，甚至還提供自己的里長服務處當作罷免連署點。對此，王浩宇透過臉書證實兩人確實親戚關係，但尊重對方的行為。

邱仁德日前接受Youtube頻道「Bit King比特王出任務」採訪時指出，王浩宇的阿嬤是他的姑姑，王浩宇要叫他一聲「表叔」，兩人是姑表的叔姪關係。會想要罷免王浩宇，是因為王曾經透過網路的力量，把聲量拉高，塑造出了清新的形象，當選議員後，行為開始變了樣，「應該是比較過頭了一點。」

針對邱仁德的指控，王浩宇表示，第一次參選就被看不起，說不會上！明明是自己的親戚，卻支持其他議員候選人，當選後，里上活動把我排除。」

王浩宇感嘆，明明自己兩次當選就不曾靠你，過去你也沒支持過我，卻突然上韓粉網紅臉書拿親戚的身份在媒體上，不斷用長輩的口吻來教訓年輕人。

王浩宇認為，就算雙方關係不佳，但兩年前在爺爺的喪禮還是包給做殯葬的你來做、讓你賺，因為長輩覺得藍綠歸藍綠、大家還是一家人，顯然你不是這麼看，他無奈的說，「我也只能尊重，祝福你，未來選議員順利。」

▲▼罷王里長竟是王浩宇的叔叔。（圖／翻攝邱仁德臉書）

▲罷王里長竟是王浩宇的叔叔。（圖／翻攝邱仁德臉書）

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