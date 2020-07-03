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趙少康批陳時中否決入境普篩「邏輯不對」：普篩跟居家檢疫不用二選一

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,趙少康。（圖／記者李毓康攝）

▲資深媒體人趙少康。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，不少人呼籲應該做普篩，也有專家表達可以效仿冰島，用入境檢測替代14天的隔離檢疫，但卻被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中否決，認為這樣社會上會有感染的人存在。不過資深媒體人趙少康卻直言，陳時中這邏輯不對。

面對爭議不斷的普篩，陳時中2日在例行記者會再度說明台灣一路以來的篩檢策略。陳時中說，疫情到現在，一直有一些關於邊境開放跟篩檢的聲音，包括爭議不斷的普篩，到現在的「廣篩」，但其實目前還是都使用全世界都承認的檢驗方式PCR，所以台灣整體還是用PCR做檢驗。

而以冰島做法來說，陳時中表示，冰島很長一段時間案例非常少，但他們6月15日起實施入境全檢測放行後，就出現遺漏，最後還是形成社區裡感染，如果機場直接採、全篩，但仍有35％的個案查不出來，「所以不可能驗完就放走，這樣社會上就會有感染的人存在。」

不過趙少康2日於「少康戰情室」節目中表達不同看法。趙少康表示，「我覺得這邏輯不對！」第一，能找65％也好，至少只有35％跑掉了，否則就永遠不要開放。

趙少康說，第二，機場普篩也沒有一定要跟居家隔離二選一，其實並沒有這樣，也許可以把14天縮短一點，總是有折衷的辦法，「那其他國家都是笨蛋，只有我們聰明，好像也不是這樣嘛！那你沒有病死，就餓死了！」

趙少康認為，很多行業都因此受到很大的影響，想想看台灣一年1000萬入境的觀光客，1人只要在台灣消費1萬元，就是1000億，消費2萬元就是2000億，然而三倍券也不過就是400多億，還搞得雞飛狗跳，且這1000億、2000億，甚至3000億通通都不要了，使旅行社、航空公司都很慘，「光國內旅遊能消費多少錢？當然是不錯，但無法取代國際。」

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